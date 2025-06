Týdeník iROZHLASu: Předčasné oslavy koalice Spolu, bitcoinová kauza jinak a občanské horko v Kalifornii

Ve druhém červnovém týdnu se iROZHLAS.cz dál věnoval původní agendě. Analyzovali jsme předvolební průzkumy a vypadá to, že strany vládní koalice po bitcoinové kauze nyní už bývalého ministra Pavla Blažka (dříve ODS) se z nich radují předčasně. O stejné kauze jsme se pak také bavili s bývalým vyšetřovatelem a expertem na praní špinavých peněz. Přehled těchto a dalších zpráv přinášíme v pravidelném newsletteru. Praha 8:00 14. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kvůli bitcoinové kauze padlého Pavla Blažka vystřídala ve vedení ministerstva spravedlnosti uplynulé úterý Eva Decroix. | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Podle bývalého vyšetřovatele praní špinavých peněz Kamila Kouby se policie ani státní zástupce nemuseli vydání techniky s uloženou kryptoměnou bránit záměrně. Aby zjistili, co dárce bitcoinů za miliardu a odsouzený kriminálník Tomáš Jiřikovský se zaheslovanými věcmi udělá. S odborníkem mluvil kolega Tomáš Pika.

„Rosteme a děkujeme za důvěru!“ napsal si na sociální sítě třeba vicepremiér a ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09). Jak ale upozorňují odborníci, dělat na základě prvních čísel unáhlené závěry se nemusí vyplatit. Kolegovi Jakubu Grimovi politologové popsali, že reakce veřejnosti na Blažkův skandál se do šetření ještě nemusela propsat.

Ani pět měsíců po nástupu Donalda Trumpa nemají Spojené státy nového velvyslance při Evropské unii. Ten by přitom mohl přispět k utlumení zažehlé obchodní tenze mezi oběma bloky. Kolega Vojtěch Dvořáček díky rozhovoru s českou diplomatkou vysvětluje, jaké jsou možnosti stávajícího velvyslance a kdo ho má nahradit.

„Kalifornie je zatím takový test case. Donald Trump zkouší, co mu ještě bude umožněno a hlavně to, jaká na to bude reakce,“ řekl mimo jiné v rozhovoru kolegyni Elišce Orosové amerikanista Jan Beneš. Článek podrobně vysvětluje okolnosti nepokojů v Kalifornii, kvůli nimž se dostali do střetu tamější guvernér Gavin Newsom a prezident Trump.

Tipy z Plusu

Šéfredaktor stanice Český rozhlas Plus Josef Pazderka představuje, co bylo tím nejvýraznějším ve vysílání z uplynulého týdne.

Faustovský pakt s totalitou. Touha mít víc. Oportunismus. A synovo prozření, že takhle se žít nedá. Krystyna Wanatowiczová v knize Nezval. Básník a jeho syn přináší ojedinělý vhled do života a dilemat dvou básníků, Vítězslava a Roberta.

Podrývání demokratických institucí, zpochybňování vědeckých faktů a přejímání narativů ruské propagandy. Slovensko je jednou ze zemí, kde se dezinformace stávají nástrojem alternativní scény i vládních představitelů. Zabývá se tím další díl cyklu Chyba systému.

Zajímavý vhled do aktuální bitcoinové kauzy představuje v Osobnosti Plus i člen umělecké skupiny Ztohoven, spoluzakladatel Paralelní Polis David Brudňák, známý jako Roman Týc. Kauza je prý buď projevem idiocie, nebo zločinecké motivace.

Pro fanoušky mluveného slova

Soud nepravomocně rozhodl – Magdalena a Irena dostaly za vraždu vůdce kutnohorské sekty 12 a 13 let vězení. Byla to posudková bitva. Redaktor iROZHLAS.cz Vít Kubant ve Vinohradské 12 analyzuje rozsudek, v kterém si všímá rozporů.

Tendr na výstavbu dvou jaderných bloků v Dukovanech vyhrála jihokorejská KHNP. Proč podpisu smlouvy oponoval francouzský eurokomisař Stéphane Séjourné? Ve 20 minutách Radiožurnálu nabídl svůj pohled český eurokomisař pro mezinárodní partnerství Jozef Síkela.

„Ve zpravodajství toho je tolik, že musíme pečlivě vybírat, co půjde do archivu,“ říká vedoucí Archivu Českého rozhlasu Tomáš Dufka. Jako Host Radiožurnálu mluvil také o tom, jak se rozhlas intenzivně připravoval na konec druhé světové války.

Nejvíce se četlo

