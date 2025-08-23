Týdeník iROZHLASu: Putinovy vyjednávací taktiky a tygři, o které se stát nedokáže postarat
Důležité geopolitické debaty o budoucnosti ruské války na Ukrajině uplynulému týdnu vévodily, na zpravodajském webu iROZHLAS.cz jsme ale nezanedbávali ani jiná neméně důležitá témata. Věnovali jsme se nadcházejícím volbám, ochraně týraných zvířat i kultuře, která Česko reprezentuje v zahraničí.
Za posledních sedm dní proběhla dvě důležitá setkání, která měla posunout svět blíž ke konci války na Ukrajině. Nyní se čeká, co bude dál a zda ruský prezident Vladimir Putin svolí k jednání s ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským. Eliška Orosová se zaměřila na to, co by taková schůzka znamenala, a také na důvody, kvůli kterým by se jí mohl chtít Putin vyhnout.
„Putin je až příliš zkušený, aby věděl, že reálně může maxima dosáhnout na bojišti. Vyjednávání by jej nutilo ke kompromisu. Trumpa má pak výborně naprofilovaného,“ popisuje Karel Svoboda.
U Ruska ještě zůstaneme. Loni BIS odhalila, že firma Voice of Europe se sídlem v Praze se snažila ovlivňovat volby do Evropského parlamentu ve prospěch Ruska. Jak nyní zjistila Kateřina Gruntová, tak firmu zařadila Ukrajina na svůj sankční seznam.
Ukrajina už dřív kvůli propojení s Ruskem uvalila sankce na další dva české občany a tři tuzemské firmy.
V Česku je stále aktuálnější téma sněmovních voleb, které budou přesně za šest týdnů. Jakub Grim proto analyzoval voličské překryvy a vyšlo mu, že o pozornost voličů se v současnosti nejvíc perou Motoristé, STAN a Stačilo!
Vít Kubant se vydal do obce Kletečná, kde dvojice chovatelů držela v nevyhovujících podmínkách více než 100 zvířat. Kvůli podezření z týrání proto minulý týden město Humpolec 108 zvířat odebralo. Na místě však stále zůstává 16 tygrů, dva lvi a dvě pumy, u kterých narůstá agresivita. Důvod? Stát je nemá kam umístit.
Před 57 lety do Československa vtrhla vojska Varšavské smlouvy a před budovou tehdy Československého rozhlasu se střetli Češi a Slováci s přijíždějícími tanky. Událost připomíná historik Milan Bárta.
Na sociálních sítích rodiče často skrývají obličeje svých dětí za smajlíky. Autoři pořadu Antivirus, Jan Cibulka a Jana Magdoňová, v nejnovějším dílu vysvětlují, že přestože umělá inteligence nedokáže takovou úpravu fotky zvrátit, soukromí dítěte tento krok spíš neochrání.