Týdeník iROZHLASu: Putinovy vyjednávací taktiky a tygři, o které se stát nedokáže postarat

Důležité geopolitické debaty o budoucnosti ruské války na Ukrajině uplynulému týdnu vévodily, na zpravodajském webu iROZHLAS.cz jsme ale nezanedbávali ani jiná neméně důležitá témata. Věnovali jsme se nadcházejícím volbám, ochraně týraných zvířat i kultuře, která Česko reprezentuje v zahraničí.

Tygr chovaný v Ráji zvířat v roce 2017

Tygr chovaný v Ráji zvířat v roce 2017 | Foto: Milan Kopecký | Zdroj: Český rozhlas

Za posledních sedm dní proběhla dvě důležitá setkání, která měla posunout svět blíž ke konci války na Ukrajině. Nyní se čeká, co bude dál a zda ruský prezident Vladimir Putin svolí k jednání s ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským. Eliška Orosová se zaměřila na to, co by taková schůzka znamenala, a také na důvody, kvůli kterým by se jí mohl chtít Putin vyhnout.

Jana Stuláková zjišťovala, jaké vyjednávací taktiky Putin používá. Detaily v rozhovoru popsal rusista a politolog Karel Svoboda.

U Ruska ještě zůstaneme. Loni BIS odhalila, že firma Voice of Europe se sídlem v Praze se snažila ovlivňovat volby do Evropského parlamentu ve prospěch Ruska. Jak nyní zjistila Kateřina Gruntová, tak firmu zařadila Ukrajina na svůj sankční seznam.

V Česku je stále aktuálnější téma sněmovních voleb, které budou přesně za šest týdnů. Jakub Grim proto analyzoval voličské překryvy a vyšlo mu, že o pozornost voličů se v současnosti nejvíc perou Motoristé, STAN a Stačilo!

Vít Kubant se vydal do obce Kletečná, kde dvojice chovatelů držela v nevyhovujících podmínkách více než 100 zvířat. Kvůli podezření z týrání proto minulý týden město Humpolec 108 zvířat odebralo. Na místě však stále zůstává 16 tygrů, dva lvi a dvě pumy, u kterých narůstá agresivita. Důvod? Stát je nemá kam umístit.

Dobrá zpráva z kultury na konec – do hlavní soutěže filmového festivalu ve španělském San Sebastiánu se dostaly hned dva české filmy. Životopisný film o spisovateli Kafkovi s názvem Franz od Agniezsky Holland a rodinný film Nevděčné bytosti režiséra Olma Omerzua. Rozhovor s ním udělala Pavlína Nečásková.

  • Před 57 lety do Československa vtrhla vojska Varšavské smlouvy a před budovou tehdy Československého rozhlasu se střetli Češi a Slováci s přijíždějícími tanky. Událost připomíná historik Milan Bárta.
  • Na sociálních sítích rodiče často skrývají obličeje svých dětí za smajlíky. Autoři pořadu Antivirus, Jan Cibulka a Jana Magdoňová, v nejnovějším dílu vysvětlují, že přestože umělá inteligence nedokáže takovou úpravu fotky zvrátit, soukromí dítěte tento krok spíš neochrání.
  • Zkušenost s užíváním psychoaktivní látky kratom má stále více mladých. Uživatelkou byla i Barbara Mallarino. „Jednou mi to stačilo a nepřála bych nikomu, aby si tím musel procházet,“ popsala svou zkušenost s odvykáním pro Radio Wave.

