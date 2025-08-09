Týdeník iROZHLASu: spor(y) o Sbormistra, varování před podvody i česká atletika v datech

Velkými domácími festivaly nabitý červenec skončil, a přesto je ve filmovém rybníčku rušno. V návštěvnosti kin sice nejvíc táhne Vorlův Džob, titulky zpravodajských webů ale přímo i nepřímo plní Sbormistr. Nejdřív se skloňovalo jeho doporučené vyslání na Oscary ze strany prezidia filmové akademie, potom kritika od bývalých sboristek, až jsme skončili zase zpátky u oscarové nominace. A o čem dalším se na webu iROZHLAS.cz v uplynulém týdnu psalo?

Americký prezident Donald Trump volá ze střechy Bílého domu na novináře

Americký prezident Donald Trump na střeše Bílého domu.

„Nelíbí se nám, že nám prezidium přímo oznámilo výběr tří kandidátů, přičemž jeden z filmů označilo za nejlepšího,“ kritizuje kroky vedení České filmové a televizní akademie producent Jan Macola.

Spolu s režiséry Jiřím Mádlem, Václavem Marhoulem nebo Petrem Václavem se proti novému způsobu výběru tuzemského vyslance na Oscary ohradili v otevřeném dopise. Tématu se věnoval Martin Hrnčíř.

A u domácích kauz ještě chvíli zůstaneme. Vojtěch Dvořáček sepsal příběh zdravotní sestry z Benešovska, která za posledních sedm let žádala pojišťovnu o stovky tisíc za péči o seniorku žijící samostatně v bytě. Podle té přitom šlo především o krátké návštěvy několikrát do měsíce, často jen mezi dveřmi.

Jan Horák se zase věnoval novému vývoji v prověřování okolností sebevraždy matky jedné z obětí střelby na filozofické fakultě. Kriminalisté podle jeho zjištění pracují s verzí, že na její smrti má podíl bývalý policista. „Počítám s tím, že mě obviní. To je prostě vendeta, čistě účelová záležitost,“ popsal muž.

Jan Boček s Petrem Kočím z datového týmu Českého rozhlasu se v novém seriálu pošťourali ve výsledcích (a nasypali antuku do ran) české atletiky. Daří se jí zachytit moderní tréninkové trendy a vystavět solidní základy pro výchovu talentů, nebo vítězí nová generace navzdory systému?

Jak důvěryhodné jsou facebookové sbírky peněz? O tom mluvili Jana Magdoňová a Jan Cibulka v novém vydání AntiviruTomáš Pika zase sepsal, co dělat, pokud jste si na podvodném e-shopu za levno objednali pneumatiky, které nikdy nepřišly.

