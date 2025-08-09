Týdeník iROZHLASu: spor(y) o Sbormistra, varování před podvody i česká atletika v datech

‚Anulujte hlasování o českém kandidátovi na Oscara.‘ Filmaři nesouhlasí s rozhodnutím poroty
Českým filmařům také vadí, že poprvé svým členům při hlasování navrhla Česká filmová a televizní akademie tři finalisty místo volného výběru.
Velkými domácími festivaly nabitý červenec skončil, a přesto je ve filmovém rybníčku rušno. V návštěvnosti kin sice nejvíc táhne Vorlův Džob, titulky zpravodajských webů ale přímo i nepřímo plní Sbormistr. Nejdřív se skloňovalo jeho doporučené vyslání na Oscary ze strany prezidia filmové akademie, potom kritika od bývalých sboristek, až jsme skončili zase zpátky u oscarové nominace. A o čem dalším se na webu iROZHLAS.cz v uplynulém týdnu psalo?
„Nelíbí se nám, že nám prezidium přímo oznámilo výběr tří kandidátů, přičemž jeden z filmů označilo za nejlepšího,“ kritizuje kroky vedení České filmové a televizní akademie producent Jan Macola.
Spolu s režiséry Jiřím Mádlem, Václavem Marhoulem nebo Petrem Václavem se proti novému způsobu výběru tuzemského vyslance na Oscary ohradili v otevřeném dopise. Tématu se věnoval Martin Hrnčíř.
A u domácích kauz ještě chvíli zůstaneme. Vojtěch Dvořáček sepsal příběh zdravotní sestry z Benešovska, která za posledních sedm let žádala pojišťovnu o stovky tisíc za péči o seniorku žijící samostatně v bytě. Podle té přitom šlo především o krátké návštěvy několikrát do měsíce, často jen mezi dveřmi.
Jan Horák se zase věnoval novému vývoji v prověřování okolností sebevraždy matky jedné z obětí střelby na filozofické fakultě. Kriminalisté podle jeho zjištění pracují s verzí, že na její smrti má podíl bývalý policista. „Počítám s tím, že mě obviní. To je prostě vendeta, čistě účelová záležitost,“ popsal muž.
Jan Boček s Petrem Kočím z datového týmu Českého rozhlasu se v novém seriálu pošťourali ve výsledcích (a nasypali antuku do ran) české atletiky. Daří se jí zachytit moderní tréninkové trendy a vystavět solidní základy pro výchovu talentů, nebo vítězí nová generace navzdory systému?
Jak důvěryhodné jsou facebookové sbírky peněz? O tom mluvili Jana Magdoňová a Jan Cibulka v novém vydání Antiviru. Tomáš Pika zase sepsal, co dělat, pokud jste si na podvodném e-shopu za levno objednali pneumatiky, které nikdy nepřišly.
