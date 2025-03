Týdeník iROZHLASu: spojení navázáno. Trump si volal s Putinem, soudce Kafka telefonoval do rozhlasu

Málokdy zavolá do Českého rozhlasu člověk, po kterém pátrá policie. V neděli tak učinil soudce Roman Kafka. Vysvětloval, že utekl do zahraničí, protože čelí „brutálnímu vydírání“. To druhý telefonát byl dlouho avizovaný. Donald Trump mluvil s Vladimirem Putinem. Zásadní zlom ale nenastal. Sledovali jsem i dění doma a zaznamenali úspěch Agrofertu u soudu o dotaci. Výběr toho nejdůležitějšího přináší pravidelný týdenní přehled iROZHLASu.

