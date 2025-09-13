Týdeník iROZHLASu: sporná Babišova dotace, advokáti musí poslouchat a nejbohatší Čech novýma očima
iROZHLAS.cz druhý zářijový týden upozornil na další případ, v němž Agrofert lídra opozice Andreje Babiše (ANO, kandiduje ve volbách) neměl kvůli střetu zájmů nárok na dotaci. Advokáti mají zase novou povinnost, jež má ochránit klienty při uložení peněz do jejich úschovy. Také jsme zanalyzovali, co znamená odstoupení Ruska od úmluvy proti mučení. A přinesli jsme portrét zavražděného konzervativního aktivisty Charlieho Kirka. Více v novém týdeníku.
Tereza Čemusová popsala nový vývoj v případě dotace ve výši 1,6 milionu korun pro drůbežárnu Schrom Farms. Ministerstvo zemědělství po verdiktu soudu znovu rozhodlo, že kvůli Babišově střetu zájmů neměla firma z holdingu Agrofert peníze získat. Subvenci dostala v době, kdy byl šéf ANO premiérem.
Novou povinnost uložila svým členům Česká advokátní komora. Advokáti budou muset vyhovět klientům, kteří je při úschově peněz požádají, aby o ní informovali komoru ještě před složením částky. Dosud to stačilo hlásit až poté. Nové pravidlo má snížit riziko zpronevěry peněz, k níž v posledních letech dochází stále častěji. Zjistil Tomáš Pika.
Podle předsedy ČAK Roberta Němce by se tak nejen mělo snížit riziko zpronevěry úschov, ale nový systém má bránit i zneužití peněz z garančního fondu, kterým se mají vyplácet poškození klienti.
Ruská federace učinila další krok k odstoupení od Evropské úmluvy o zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání, kterou přijala roku 1998. Ruský vládce Vladimir Putin tento záměr předložil ke schválení Státní dumě. Eliška Orosovápodrobně vysvětluje, jak se to může podepsat na už tak tristní situaci ruských vězňů.
Charlie Kirk byl jedním z nejvýraznějších podporovatelů politiky amerického prezidenta Donalda Trumpa. Střelec ho ve středu zavraždil v univerzitním kampusu v Utahu, kde Kirk zahájil debatní turné po Spojených státech. Jakou stopu nechal konzervativní aktivita v americké společnosti, čemu věřil a co znamenal pro Trumpa, přiblížil Vojtěch Dvořáček.
Miliony sledujících na sociálních sítích, tisícová shromáždění i lokální debaty se studenty. Zavražděný Charlie Kirk byl prominentní politickou osobnosti z jádra Trumpova hnutí MAGA.
Tipy z Plusu
Šéfredaktor stanice Český rozhlas Plus Josef Pazderka představuje, co bylo tím nejvýraznějším ve vysílání z uplynulého týdne:
Plus spustil minisérii o nevlivnějším tuzemském podnikateli po roce 1989 Petru Kellnerovi, který před čtyřmi lety tragicky zemřel. Cyklus se pokouší o první skutečně souvislý portrét byznysmena, který si celou kariéru držel odstup od veřejnosti i médií.
S předsedkyní Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Danou Drábovou Plus na konci prázdnin přinesl rozhovor o ruských jaderných hrozbách. Pokud vás diskuse o červených liniích atomových ambicí Moskvy zaujala, doporučujeme vám bonus podcastu Na východ.
Zveme vás na živé natáčení projektu Hlasy paměti 16. září od sedmi hodin večer v Pardubicích. Pokud to máte daleko, díl se později objeví ve vysílání Plusu nebo v podcastových aplikacích. Projekt se vydává do hlubin 20. století, z kterého přináší příběhy o malých i velkých dějinách.
Pro fanoušky mluveného slova
Varšava je prý nejblíž otevřenému konfliktu od druhé světové války. Kvůli náletu ruských dronů musely zasahovat stíhačky Severoatlantické aliance. Jaká bude reakce? Téma pro Macieje Ruczaje z Centra transatlantických vztahů při CEVRO Univerzitě, který byl velvyslancem Polska na Slovensku. A také hostem Vinohradské 12.
České dráhy nakupují vysokorychlostní lokomotivy schopné jezdit až 230 kilometrů za hodinu. K čemu je využijí, když na většině tuzemských tratí je maximální povolená rychlost 160 km/h? Kdy začnou vlaky zvládat trasu z Prahy do Brna za hodinu? Ve 20 minutách Radiožurnálu o tom mluvil generální ředitel Českých drah Michal Krapinec.
„Je to důkaz, že jsem před 25 lety měl obrovskou drzost, spoustu energie, chuti a síly něco takového valit před sebou. Dneska už bych se v žádném případě neodvážil,“ říká o filmu Tmavomodrý svět jeho režisér Jan Svěrák. Při příležitosti výročí začátku natáčení snímku mluvila s nejúspěšnějším českým filmovým tvůrcem Lucie Výborná.