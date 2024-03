Týdeník iROZHLASu: Středočeskému kraji dochází čas, stavba gigafactory i ‚Schrödingerův‘ tank

Víte, jak dlouho trvá „trvalý závazek“ podle státu a ochránců přírody? Kde mohou ušetřit 400 milionů, ale mají čas jen do konce března? A co natočit a koho angažovat, pokud chcete získat Českého lva? Vážené čtenářky, vážení čtenáři, posluchačky a posluchači, máme pro vás výběr uplynulého týdne, jak ho zaznamenávali reportéři webu iROZHLAS.cz. Týdeník iROZHLASu Praha 8:00 9. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít FOTO TÝDNE: Ve čtvrtek v Praze opět protestovali zemědělci. Na 3500 lidí s asi 700 traktory nejprve kroužilo mezi Letnou a Úřadem vlády a před polednem pak začala demonstrace před Strakovou akademií. Tam jeden z účastníků ještě předtím vysypal dvě velké hromady hnoje | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Vezmu to popořadě. „Trvalý závazek“ trvá 18 let. Po tak dlouhé době jsou ochotní stát a ochranářské organizace zrušit Deklaraci porozumění, která zaručovala, že u Dolní Lutyně na Karvinsku nevznikne průmyslová zóna. Jak zjistili Klára Filipová a Tomáš Pika, právě tady má investor postavit gigafactory vyrábějící baterie do elektroaut za 200 miliard.

Ušetřit jen za letošek 400 milionů by mohli ve Středočeském kraji. Museli by ale do konce března vypovědět smlouvy o údržbě silnic se stávajícími firmami. Některé dostávají tyto zakázky už téměř dvacet let. Kristýna Guryčová a Vít Kubant ve svém článku píší, že dopravu má ale v gesci Karel Bendl (ODS) a ten s tímto krokem zatím váhá. Některé firmy totiž mají vazby na ODS.

A pokud chcete vyhrát Českého lva, natočte film o válce nebo smutnou komedii. A rozhodně angažujte Marka Daniela. Nejen to vyčetl Michal Kašpárek z dat o Cenách České filmové a televizní akademie.

Jestli pak hledáte tank s tak kvalitní maskovací technologií, že není ve válce vidět, podívejte se do Ruska. Tam šéf ruského státního zbrojařského koncernu Rostěch Sergej Čemezov oznámil, že armáda nebude používat nejmodernější stroje T-14 Armata ve válce na Ukrajině, protože jsou příliš drahé, píše Ondřej Soukup.

Německá diplomacie se obává o situaci v Moldavsku, píše ve svém komentáři Libor Dvořák. K Podněsterské moldavské republice se přidala další potenciálně separatistická oblast Gagauzie a požádala o „pomoc“ Moskvu. Berlín se tak bojí, aby Rusko nezopakovalo scénář z Ukrajiny.

