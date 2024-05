Týdeník iROZHLASu: Vrbětice a Rusové, umučení v kutnohorské sektě, (ne)vzkvétání s eurofondy

Tenhle týden kdekomu naboural volný středeční den. Potřebujete osvěžit paměť, co se dělo? 1. května si Česko připomnělo, že je už 20 let součástí Evropské unie. Policie také ukončila (čtěte: odložila) vyšetřování Vrbětic. A na webu iROZHLAS.cz jsme odhalili další detaily kolem kutnohorské sekty. Vážené čtenářky, vážení čtenáři, týdenní dávka souhrnu naší produkce je tu. newsletter Praha 8:00 4. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít FOTO TÝDNE: Prezident Petr Pavel s manželkou Evou Pavlovou a eurokomisařkou Věrou Jourovou oslavili 20 let Česka v EU | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Co se během týdne nejvíce četlo?

Ale napsali jsme toho mnohem víc, tak čtěte dál.

Muniční sklad ve Vrběticích explodoval v roce 2014 s přispěním důstojníků ruské vojenské rozvědky GRU, konstatovali detektivové NCOZ. Policie ale případ odložila. Chybí totiž potřebné informace, které by muselo dodat Rusko, jenže to nespolupracuje. Případ sledoval a také v podcastu Vinohradská 12 popsal investigativní reportér Artur Janoušek.

Zapomněli jste, kdo figuroval v případu Vrbětice? Nevadí, redaktorka Tereza Čemusová sepsala profily. Můžete si tak osvěžit, co jsou zač hlavní aktéři útoku, kvůli kterému zemřeli dva čeští občané a který byl rozbuškou v česko-ruských vztazích a vedl k vyhoštění více než 150 ruských diplomatů ze třech desítek zemí světa, Česka samozřejmě nevyjímaje.

Jestli máte rádi Kutnou horu, pravděpodobně se vám následující řádky nebudou číst lehce. A pokud ještě navíc trávíte čas v lese, možná se budete bát. Dvojice Vít Kubant a Martin Štorkán totiž opět dávají nahlédnout za oponu fungování kutnohorské sekty.

„(…) po dalším neúspěšném výslechu vzal zahradní nůžky a ustřihl si jimi malíčky na nohou,“ přibližují například. A dále popisují, jak probíhaly lesní rituály. Ale pozor: kdo dychtíte po dalších detailech a lámete si hlavu, jak se vyvíjela síť kolem vůdce Richarda, přichází novinka. Detaily z několikaměsíčního pátrání odhalí Vítek s Martinem v podcastové sérii Stoupenci na konci května.

A teď už veselejší notu. Česko je 20 let součástí Evropské unie! To bych nebyla já, abych tuto událost opomenula. O tom, jak členství reflektuje společnost, vypisujeme už několik měsíců v rámci projektu Rozděleni Evropou, uvařili jsme Bruselské chlebíčky a rozebrala to i Chyba systému. Teď se v ulicích slavilo, koukněte třeba do fotočlánku.

V předvečer výročí se na Pražském hradě konala konference, kterou pořádala prezidentská kancelář spolu s neziskovým sektorem (což by bylo ještě před pár lety nevídané spojení). Jako čestný host dorazil německý prezident Frank-Walter Steinmeier a videozdravici připojil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

„Nebojme se převzít větší odpovědnost za evropskou budoucnost. Pokud chceme určovat směr, musíme sedět za volantem a ne na místě spolujezdce,“ vyzýval Petr Pavel. A mimo to – přihřeju si polívčičku – mluvil prezident o rozevírání nůžek mezi regiony a nehospodárném nakládání některých částí republiky s eurodotacemi. Zřejmě tedy četl analýzu, kterou jsme sepsali s kolegou Jakubem Grimem. Kdo chce být jako prezident, neměl by vynechat.

Protože v audiu jsme tady jako ryby ve vodě, nenechám vás ani bez tipů, co si poslechnout. Pár z nich už jsem utrousila výše, ale přeci jen…

Do ČEZu doputovaly závazné nabídky na stavbu čtyř jaderných reaktorů v Dukovanech a Temelíně. Jedná se o největší zakázku v novodobé historii Česka. Ekonomická analytička Jana Klímová proto vyzpovídala viceprezidenta francouzské EDF i prezidenta korejské firmy KHNP.

S odůvodnění, že „neměla lajky“ minulý týden oznamovalo vedení TOP 09 demisi ministryně pro vědu, výzkum a inovace Heleny Langšádlové. Do jaké míry je nutné prezentovat výsledky, nebo zda stačí řádně pracovat, rozebíral pořad Českého rozhlasu Plus Pro a proti. Což bylo ještě předtím, než vyplynuly na veřejnost publikační nesrovnalosti kandidáta na ministerský post Pavla Tuleji – jen tak mimochodem.

A do třetice ještě odlehčení. Na první máj se neslavilo jen dvacetileté členství v EU, láska nebo Svátek práce, vyšla i nová epizoda Lit. Pokud se rádi zamýšlíte nad knížkami, tenhle podcast Evy Soukeníkové a Jana Dlouhého vřele doporučuju. V nejnovějším dílu Honza mluví se spisovatelkou Radkou Třeštíkovou nejen o jejích knihách.

Hlavně odpočinkový víkend