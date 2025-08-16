Týdeník iROZHLASu: zprávy nikoliv odpadní, poutavý, nešťastný příběh z Náchoda a žádný Trump a Putin

Jsou důležití, ale jsou všude, proto žádný Trump a žádný Putin. Vynechat tyto dva postarší protagonisty světové scény je předsevzetí pro sobotní týdeník iROZHLASu. Namísto toho přinášíme doporučení ke čtení a poslechu z různých koutů republiky i světa do horké, místy deštěm osvěžené soboty.

Fotbalisté Sparty slaví vstřelený gól do sítě Olomouce

FOTO TÝDNE: Fotbalisté Sparty slaví vstřelený gól do sítě Olomouce

Do sněmovních voleb zbývá 48 dní. Průzkumy předvídají silný výsledek opozice. Jednotlivé strany se ale nemusejí radovat z dobrých čísel svých opozičních kolegů. Jakub Grim se v analýze podíval podrobně na Přísahu a Motoristy sobě, kterým se zatím nedaří navázat na úspěšné spojenectví z eurovoleb.

„Motoristé pokračují ve své pravicové cestě, zatímco Přísaha sází na mix odpadlíků z ODS, tehdejší ČSSD i ANO,“ píše Jakub Grim.

Od politiky k veřejnému pořádku, a to hned dvakrát:

Jan Horák rozkrývá kauzu největší zakázky Pražských služeb za poslední tři roky. Za 50 vozů na svoz odpadu zaplatí firma 321 milionů korun, a to společnosti, jejíž partner podniká ve stejném areálu jako Pražské služby. „Od vítězné společnosti navíc vede personální linka až k řediteli Pražských služeb Patriku Romanovi“.

Odpadem, i když poněkud nebezpečnějším, se zabývá i státní podnik Diamo.

Jeho činnost dlouhodobě sleduje Tomáš Pika. Diamo dostalo milionovou pokutu za nepovolenou manipulaci se stavebním odpadem. Podnik chystá odvolání, podvedl ho prý dodavatel. Podle inspektorů ale nechalo Diamo dovézt 11 tisíc nákladních aut stavebního odpadu na prohořívající heřmanickou haldu namísto recyklované zeminy.

Před čtyřmi roky se v náchodské nemocnici narodila Thea s jednou výrazně kratší nožičkou než druhou. Má totiž vývojovou vadu, která způsobila, že jí chybí stehenní a lýtková kost. Jak je možné, že se to rodiče dozvěděli až po porodu, a ne při ultrazvuku, ještě když protézy pro dívku vyjdou na stovky tisíc? Nešťastný příběh rodiny citlivě popisuje a rozplétá Vít Kubant.

Utopie, dystopie nebo „Sitopie“? Čínské město budoucnosti, vysněný projekt prezidenta Si Ťin-pchinga, město bez dopravních zácp, znečištění, ale také jen pro elitu a pod neustálým dohledem. Co si čínský prezident vysnil 125 kilometrů od Pekingu? Popisuje Jana Václavíková.

Velkým tématem dneška je lidská osamělost. Konkrétně se na osamělost části mužů, kteří se snaží ve světě a partnerském životě zorientovat prostřednictvím rad onlinových tvůrců takzvané manosféry, dívá v pořadí už ve čtvrtém textu Miroslav Harant.

Jaké je to být v partnerském vztahu s takzvaným red pill koučem, co takoví „koučové“ radí svým následovníkům, jak je učí manipulovat? Přečtěte si v předposledním dílu série Do hlubin manosféry.

Tipy z Plusu

Pro fanoušky mluveného slova

  • Seznámit se přes aplikaci, ve videohře, nebo se neseznámit vůbec. Proč taky? A proč ne? Jak se seznamují mladí lidé? Co jim chybí a čeho mají už po krk? Téma pro terapeutku Markétou Šetinovou z Institutu Moderní láska v ikonickém rozhlasovém podcastu Vinohradská 12.

  • Skvělá rozhlasová herečka Gabriela Vránová jako křehká a temperamentní Nastěnka a talentovaný Jaroslav Kepka jako snílek Nikolaj. Dostojevského sentimentální Bílé noci přináší Český rozhlas Dvojka k příležitosti Kepkových 90. nedožitých narozenin.

  • Jaká je historie hudební cenzury? Závěrečný díl Zakázané hudby světa se po Africe, Americe a Asii tento týden na ArtCafé věnoval Evropě.

Nejvíce se četlo

  1. Lékaři na ultrazvuku nenašli, že nenarozenému dítěti chybí stehenní kost. Odškodné rodiče nedostanou
  2. Závazek Ukrajiny nevstoupit do NATO je klíčový. Dohoda musí být bez Ukrajiny a Evropy, řekl Suslov
  3. Recept na dlouhověkost. Mají ho influenceři? Buněčný biolog radí dodržovat ‚svatou trojici‘

