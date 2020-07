Na úterý předpovídají meteorologové tropický den, pak se mírně ochladí. Objeví se i bouřky a déšť

V nadcházejícím týdnu se budou teploty držet nad 25 stupni Celsia a neklesnou pod deset stupňů. I noci budou teplé, teploty se mohou vyšplhat i na 19 stupňů. Podle meteorologů lze také očekávat bouřky a silný déšť. Letní teploty by se měly podle meteorologů udržet až do konce týdne. Praha 7:32 27. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Letní teploty by měly vydržet až do víkendu (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Na začátku týdne by podle meteorologů měla rtuť teploměru vystoupat přes třicet stupňů, ochlazovat se v druhé polovině týdne bude jen mírně. Vyplývá to z týdenního výhledu počasí, který v pondělí zveřejnil Český hydrometeorologický ústav.

V pondělí by mělo být polojasno až skoro jasno, během dne až oblačno a na severu a severovýchodě ojediněle přeháňky nebo bouřky. Nejnižší noční teploty 15 až 11 stupňů Celsia. Nejvyšší denní teploty 25 až 29 stupňů Celsia.

V úterý pak meteorologové hlásí jasno, večer by ale mohly přijít bouřky.

„Prakticky na celém území by se teploty měly pohybovat od 30 do 34 stupňů Celsia. Ale začne nás během dne a zejména k večeru studená fronta. To znamená, že od jihozápadu čekáme přibývání oblačnosti a místy se vyskytnou i bouřky, které mohou být silné,“ přiblížil pro Radiožurnál Štefan Handžák. Meteorologové upozorňují také na vyšší pravděpodobnost, že se objeví požáry.

Ve středu bude na většině území Česka oblačno a polojasno. Nejnižší noční teploty 19 až 15 stupňů Celsia, na západě až 13 stupňů Celsia. Nejvyšší denní teploty 24 až 28 stupňů Celsia.

Podobné počasí meteorologové očekávají i v závěru pracovního týdne. Noční teploty by se ve čtvrtek a pátek měly držet mezi 13 až 9 stupni Celsia, denní mezi 23 až 28 stupni Celsia. Jasno až polojasno by mělo být také o víkendu, kdy se mohou teploty přehoupnout přes třicet stupňů Celsia.