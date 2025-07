Tykač poslal Klausovu institutu 10 milionů korun, sponzoring naopak přerušil omilostněný podnikatel

Největším přispěvatelem Institutu Václava Klause je významný podnikatel v hnědouhelném byznysu Pavel Tykač. Mezi nové dárce se zařadila také vlivná firma z IT oboru. Naopak finanční podporu pozastavila společnost podnikatele Zdeňka Kratochvíla, kterého Klaus coby prezident omilostnil. Plyne to z výroční zprávy institutu za rok 2024, kterou iROZHLAS.cz prostudoval. Původní zpráva PRAHA 5:00 24. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Exprezident Václav Klaus na prvním oficiálním kongresu Motoristů v pražské Královce | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Podnikatele Zdeňka Kratochvíla stíhala policie kvůli zneužití informací v obchodním styku a dalším hospodářským deliktům, podle kriminalistů způsobil škodu za několik miliard korun. Byznysmen dříve sponzoroval ODS. Možnému postihu se nakonec vyhnul, tehdejší prezident Václav Klaus mu roku 2008 kvůli jeho duševní nemoci udělil milost.

Za dalších šest let už nebyl Klaus hlavou státu, ale úřadoval coby tvář think-tanku nesoucího jeho jméno. A právě v roce 2014 poskytla firma ICOM Transport institutu svůj první sponzorský dar, poslala mu milion korun. Firmu ovládal zmíněný Zdeněk Kratochvíl, dodnes je místopředsedou představenstva.

Společnost v podpoře institutu od té doby vytrvala, vynechala jen jednou, v roce 2021. Celkem mu za popsané období poukázala devět milionů korun.

Poslední peníze poslala roku 2023. A jak plyne z čerstvé výroční zprávy za rok 2024, ICOM Transport financování opět přerušila. "Vedení společnosti se k tomuto tématu nebude vyjadřovat," sdělila redakci PR manažerka ICOM Transport Klára Kratochvílová.

Tykač platí stejně jako PPF

Po úplném stažení dlouhodobé a hlavní pomoci ze strany finanční skupiny PPF zesnulého byznysmena Petra Kellnera se stal klíčovou postavou pro existenci institutu jeden z nejvlivnějších zdejších podnikatelů Pavel Tykač.

Své angažmá oznámil loni v říjnu poté, co se na něj Klausův think-tank sám obrátil. Právě roku 2024 se PPF od think-tanku odstřihla.

Hlavní sponzor IVK Pavel Tykač. | Foto: Jan Chudomel

„Nemusíte s názory a závěry Václava Klause vždy souhlasit, ale nemůžete popřít, že diskutovat s ním je podnětné a že jeho texty a vystoupení nabízejí pečlivě vyargumentované postoje,“ vysvětlil Tykač, jenž je dlouhé roky jednou z hlavních postav hnědouhelného byznysu v Česku.

Institut inkasoval od Tykače 10 milionů korun. Jde o stejnou částku, kterou poslední roky sponzorovala Klause PPF. Uhlobaron poslal peníze prostřednictvím spolku paveltykac.com, jenž vznikl před čtyřmi lety a jehož prezidentem je sám Tykač. Tajemníkem spolku je uhlobaronův PR manažer Jan Chudomel.

‚Podpora zejména pana prezidenta‘

Vedle Tykače se mezi nové sponzory zařadily i další subjekty. Jedním z nich je IT firma Datasys, na trhu působí více než 20 let. Patří mezi výrazné dodavatele veřejného sektoru, na těchto kontraktech inkasovala přes 750 milionů korun. Její řešení odebírají subjekty od České pošty přes ministerstvo spravedlnosti až pod Dopravní podnik Ostrava.

Přehled dárců Institutu Václava Klause pro rok 2024. | Zdroj: Institut Václava Klause

„Hlavním motivem byla podpora šíření myšlenek a názorů institutu, zejména osoby pana prezidenta. Po letech se ukazuje, že v mnoha věcech měl pravdu, konkrétně v přístupu k Evropské unii, závislosti na nadnárodních korporacích a v neposlední řádě i ve velmi neefektivní domácí politice ve srovnání s předcovidovými lety,“ vysvětlil redakci jednatel firmy Martin Novák.

Milion korun institutu darovala nově také společnost FACM podnikatele Miroslava Formana. Ten se angažuje ve vedení dalšího a nyní již stabilního donora – firmy EMC. Ta přispěla částkou 430 tisíc korun, s Formanem vlastní společnost Pavel Kočiš.

V 90. letech byl krátce programovým šéfem televize Nova, pracoval i na několika kampaních ODS. Dlouhodobě se věnuje marketingu.



„Jsme přesvědčeni, že se ze společnosti vytrácí pragmatický názor na zásadní věci včetně Green Dealu a genderu. Dlouhodobě se snažíme k těmto tématům vést klidnou a věcnou diskusi.

Institut Václava Klause tato témata dlouhodobě komentuje, jejich názory jsou nám blízké a jsou mediálně vidět,“ popsal motivaci už dříve Kočiš. EMC přispěla institutu druhý rok po sobě.

Firma se schránkou v Londýně

Milion korun získal think-tank také od firmy GiTy poskytující satelitní připojení, jež je další z nových sponzorů.

Podle evidence skutečných majitelů se k ní hlásí podnikatel Radomír Kolařík, ovládá ji však firma ZerrynnX Capitol Base. Ta je zase v majetku subjektu Whyte Finance Ltd. zapsaného v Londýně, kde ze stejného sídla operuje dalších pět set společností.

Svou finanční přízeň pak dramaticky omezila strojírenská firma Kos Wire Europe v korejském vlastnictví. Zatímco od roku 2013 pravidelně posílala milion korun či více, roku 2023 to bylo 1,2 milionu, pro rok 2024 poukázala institutu bývalé hlavy státy „jen“ 300 tisíc korun.

Institut Václava Klause je jedním z nejvlivnějších think-tanků v zemi. Jeho hlavní náplní je komunikovat témata spojená s politickou, ekonomickou či akademickou činností bývalého prezidenta. Klaus často vstupuje do veřejné debaty, kriticky hodnotí současnou podobu Evropské unie a relativizuje odpovědnost Ruska za válku na Ukrajině.

„Každý z našich sponzorů se může spolehnout, že to, co laskavě podpořil v jednom roce, mu bude stát za podporu opakovanou i v letech dalších,“ popsal už dříve mluvčí think-tanku Petr Macinka, jinak předseda strany Motoristé sobě a kandidát do Poslanecké sněmovny, co dárci za svou podporu od institutu získají.