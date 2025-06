Tým Vinohradské 12 vyhrál cenu Ozvěna chudoby. Analyzoval Hrabův návrh na trestání bezdomovectví

Ocenění Ozvěny chudoby 2025 předala před chvílí v centru Prahy česká pobočka evropské sítě proti chudobě a sociálnímu vyloučení. Odborná porota vybrala 16 příspěvků, které se týkaly chudoby. Mezi oceněnými jsou i redaktoři a moderátoři Českého rozhlasu, konkrétně Jana Klímová, Vladimír Kroc a také Matěj Skalický. Ten za loňský díl podcastu Vinohradská 12 o návrhu trestat bezdomovce dostal společně s jeho týmem hlavní cenu, Ozvěnu chudoby. Rozhovor Praha 20:19 11. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nad každým dílem, a je jich 20 do měsíce, přemýšlíme hodiny, říká autor podcastu Vinohradská 12 Matěj Skalický | Foto: Khalil Baalbaki | Zdroj: Český rozhlas

Co pro vás ocenění znamená?

Samozřejmě jsme moc rádi, moc vděční za to, že témata, která ve Vinohradské 12 máme a které každý všední den vydáváme, rezonují ve společnosti. Jsme moc rádi, že jsou to právě ta témata a ty epizody, které se nutně netýkají velmi vděčných šarvátek třeba v domácí politice a podobně.

Poslechněte si rozhovor s novopečeným nositelem ocenění Ozvěny chudoby a autorem podcastu Vinohradská 12 Matějem Skalickým

Ale jsou to témata, která se týkají i bolestivějších, ne tak radostných témat, nebo zábavných, ale velmi důležitých témat. To je i naším cílem, dělat podcastovou žurnalistiku poctivě, zajímavě a poutavě a dotýkat se důležitých věcí a věnovat se širokému spektru věcí, které se dějí kolem nás, protože to je i naše veřejnoprávní role.

Když si připomeneme konkrétně oceněný díl Vinohradské 12, proč vás tehdy zaujal právě nápad pana senátora Hraby zpřísnit přístup k bezdomovcům?

Nad každým dílem, a je jich 20 do měsíce, hodiny přemýšlíme – jestli to udělat, s kým to udělat, z jakého úhlu to vzít. Na rozdíl od kontinuálního zpravodajství, které je možné v rámci vysílání, nemáme k dispozici x zpravodajských relací, ale skutečně se musíme soustředit na jedno téma v jeden den.

Pokud si dobře vzpomínám, tak tehdy to bylo celkem jasné, protože senátor Zdeněk Hraba, nestraník z klubu TOP 09 a ODS, loni koncem roku přišel s poměrně přísným návrhem na trestání bezdomovectví, respektive trestání lidí bez domova. Chtěl bezdomovectví postavit úplně mimo zákon. Při nerespektování by přišel trest buď veřejně prospěšné práce, nebo v krajním případě až vězení.

A když to u takto vysoce postaveného politika na celostátní úrovni slyšíte, tak si řeknete ‚Ano, to vzbuzuje otázky‘. A chceme se ptát: jak, proč, co s tím?

Dlouhodobé téma

Ptali jste se konkrétně odbornice z katedry sociální práce Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity Elišky Černé. Paní Černá se k návrhu stavěla kriticky, označila ho za odtržený od reality. Co dalšího si vybavíte z toho, co tam zaznívalo? Padla alternativa, jak k problému bezdomovectví přistupovat?

Ona nebyla sama, kdo tehdy ten návrh kritizoval. Kritika přišla od řady expertů, kteří se bezdomovectví nebo lidem bez domova věnují. Kromě toho, že je návrh odtržený od reality, tak pokud si dobře vzpomínám, tak říkala, že tresty a represe v této oblasti nefungují.

Samozřejmě jsme reprodukovali i pohled pana senátora, který považuje bezdomovectví za jakýsi sociální, ale hlavně bezpečnostní problém, to od něj zaznívalo. Mluvil o lidech, kteří si z bezdomovectví udělali životní styl, že to dělají, protože to asi chtějí a baví je to.

Na což Eliška Černá oponovala, že snad nikoho takového nezná. Reagovala i na výtky k tomu, že nadužívání alkoholu a drog může být jedním ze způsobů, jak se lidé s tou velmi složitou situací snaží vyrovnávat. Že to není něco, nad čím by se dalo mávnout rukou, ale že bychom to měli brát v nějakém kontextu.

Tvrdila a říkala, že potřeba nutit lidi bez domova opustit veřejný prostor nebo je rovnou trestat, že tenhle přístup je podle ní dehumanizuje. Naopak hledala cesty, jak z toho ven, aniž by muselo dojít k trestání nebo k postavení bezdomovectví mimo zákon. A já ji budu citovat.

Přímo řekla, že „kdyby lidé, co žijí na ulici, dostali příležitost bydlet a k tomu potřebnou sociální podporu, která by byla schopná reagovat na jejich potřeby, tak věřím, že by této možnosti rádi využili“.

Z rozhovoru jsem od ní navnímal, že je velmi důležitý zákon o podpoře bydlení, který mimochodem před pár týdny prošel Senátem. Zmiňovala i sociální pomoc, stabilizaci finanční pomoci, sociálních služeb, ale i důležitá prevence drogové závislosti, což je téma, kterému se snažíme ve Vinohradské 12 opakovaně věnovat a je to něco, co určitě budeme řešit i do budoucna.

Jak výrazně figurují otázky sociálního vyloučení nebo chudoby v podcastu Vinohradská 12 a jak se jim plánujete v dalších týdnech a měsících věnovat?

Jsou to témata z okraje společnosti, která nás zajímají. Řeknu to znovu, jsou to právě veřejnoprávní média, která by měla dávat prostor těmto tématům, která nutně nemusí mít žádný komerční lesk a potenciál.

My jim ale chceme a musíme dávat prostor, protože jsou to složité, smutné věci, o kterých musíme mluvit, protože jinak se nevyřeší. Musíme hledat řešení spolu s experty, kteří k tomu chodí do Vinohradské 12 povídat. Mě by i do budoucna zajímalo, jak to nakonec dopadne s návrhem senátora Hraby, protože vím, že o tom letos zkraje roku vedl nějaká jednání.

Ale nepodařilo se mi to dohledat, protože on tehdy neměl žádnou podporu ani v rámci vlastního senátního klubu.

Na druhou stranu si pamatuji, protože jsem s ním o tom dělal také rozhovor, jak říkal, že chce otevřít téma, že chce debatovat s odborníky, s lidmi z měst, s obcí, že chce poslouchat jejich zkušenosti... Asi by bylo zajímavé se zeptat i ve světle toho ocenění, kam se to celé dostalo.

Přesně tak. Nás to bude zajímat, chceme se věnovat i podpoře bydlení, protože prošel ten zákon, je to téma, které chceme sledovat a které má očividně ohlas nejenom od našich posluchačů a posluchaček, ale i z nějaké odbornější sféry a my si toho moc vážíme.