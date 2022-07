Poničené ulice i plovárna. Týn nad Vltavou se ještě zcela nevzpamatoval z červnové bleskové povodně

Týn nad Vltavou na Českobudějovicku stále odstraňuje škody způsobené bleskovou povodní. Voda se městem prohnala v noci na 30. června. Zatopila několik domů, městské kulturní středisko, strojovnu na letní plovárně a vytrhala také dlažební kostky na náměstí. Ani po čtrnácti dnech se nepodařilo dát všechno do původního stavu. Týn nad Vltavou 10:55 15. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Následky bleskové povodně na náměstí v Týnu nad Vltavou | Foto: Petr Kubát | Zdroj: Český rozhlas

„Auta nám už tady projíždějí přes náměstí. Firma byla během týdne schopna opravit náměstí tak, že je průjezdné,“ ukazuje na náměstí v Týně nad Vltavou na Českobudějovicku starosta Ivo Machálek (Trikolora).

Leží tady hromada dlažebních kostek, práce ještě nejsou u konce.

„To je ulice Tyršova, kterou nám voda přivedla. A tam máme ještě tak na týden práce. Práci také máme i v našem podloubí, kde nám to vytrhalo dřevěné kostky. Ale to přijde na řadu až po této akci,“ vysvětluje pro českobudějovický rozhlas.

Zatímco na náměstí se můžou lidé procházet i projíždět, tak na městské plovárně se ještě nevykoupají.

Plovárna Týn nad Vltavou | Foto: Jitka Cibulová Vokatá | Zdroj: Český rozhlas

„V současné době tady dočišťujeme drobné plochy. To hlavní, co jsme potřebovali vyčistit, bazénové těleso a zatopenou strojovnu, to jsme provedli v minulých dnech,“ přibližuje provozovatel Jiří Vránek.

„Čekáme na to, až nám specializovaná firma přiveze čerpadla, která jsou nutná pro provozování bazénu. Byla na vysušení a na opravě. Pokud vše dobře dopadne, předpokládáme, že bychom koncem příštího týdne mohli plovárnu zprovoznit,“ odhaduje.

Město v areálu přemýšlí ještě nad jednou velkou změnou. „Poté, co jsme to tady obcházeli s odborníky, tak jsme přišli na to, že kdybychom udělali suchý poldr – přípravu řečiště pro vodu – tak bychom se mohli vyhnout zaplavení bazénu i strojovny,“ přibližuje starosta.

„Mohli bychom tím předejít dalším škodám do budoucna. Samozřejmě ukáže čas, jestli je to ta správná myšlenka, nebo ne,“ dodává.

Blesková povodeň způsobila v Týně nad Vltavou škody za pět milionů korun. Kvůli nim musí město odložit některé investice. Co ale město určitě neodsune, jsou vltavotýnské slavnosti, které začnou v pátek v 17 hodin.

