Týnec chtěl vybírat vyšší daň z nemovitosti z okolních částí města. Lidé rozhodnutí zvrátili peticí
Lidé z okolních částí Týnce nad Sázavou nakonec budou příští rok platit nižší daň z nemovitosti. Prosadili to díky petici, pod kterou se podepsalo přes 700 obyvatel. Vadilo jim, že by za své domy měli stejně jako letos odvádět víc než lidé přímo ve městě. Zastupitelé teď jejich námitky uznali a daň srovnali.
„Popis změny v obecně závazné vyhlášce. Nová vyhláška nahrazuje a mění stávající vyhlášku č. 1 z roku 2024 o stanovení místního koeficientu pro jednotlivé skupiny nemovitých věcí,“ přednesl na úvod Petr Drahoňovský z kanceláře starosty návrh na sladění koeficientu daně z nemovitosti pro obytné budovy na 2,5.
Obyvatelé Týnce zvrátili rozhodnutí města o vyšší dani z nemovitosti pro okolní části. ‚Financování místních částí je nákladné,‘ vysvětlil starosta
V prohlášení města bylo ale zmíněno, že při loňském schvalování vyššího koeficientu pro osady město vycházelo z ekonomické analýzy, která prokázala, že péče o místní části je dražší. Na analýzu se ale strhla velká kritika.
„Zvedlo mě ze židle a naštvalo mě, když to tady opakujete znovu, přestože už víte, jak je ta studie nekvalitní. V kontextu toho, že ta studie stála 680 000, je to prostě masakr,“ kritizovala Jitka Šotková.
Ve studii se dokonce objevila informace, že v Týnci zajišťují dopravu autobusy a trolejbusy, které tam ale nikdo nikdy neviděl. Po dvouhodinové debatě se ale veřejnost i zastupitelé dobrali k tomu, že jsou pro sladění koeficientu u obytných domů na 2,5.
„Tenhle okamžik bereme jako satisfakci pro občany jednotlivých částí, že jsme se narovnali a jsme společně s městem, že jsme si všichni rovní a nedělá mezi námi město rozdíly,“ popsala Daniela Kováčová, jedna ze spolutvůrců petice.
‚Silný názor‘
Co přesně zastupitele při hlasování přesvědčilo, popsal pro Český rozhlas Střední Čechy starosta Martin Kadrnožka z hnutí STAN, který kandiduje do podzimních voleb do Poslanecké sněmovny: „Byl to především silný názor veřejnosti, která se nebála projevit. V rámci diskuze vyjádřila názory, které k tomu snížení vedly.“
Původně přitom zastupitelé schválili koeficient pro Týnec 2,5, místní části měli koeficient čtyři. „Protože financování rozvoje místních částí je poměrně nákladné a mysleli jsme si, že je správné, aby se obyvatelé místních částí na rozvoji také finančně podíleli,“ vysvětlil Kadrnožka.
Na zasedání opět zazněla silná kritika analýzy, ze které při původním rozdělení koeficientu zastupitelé vycházeli. „Ta kritika je zčásti neoprávněná. Chyby tam jsou, ano, ale jsou tak marginální, že je zhotovitel opraví. To už jsme s ním řešili. Reklamace byla podána,“ doplnil.
Téma daně z nemovitosti ještě v Týnci neutichá. I když podle ministerstva vnitra město rozdílný koeficient dostatečně odůvodnilo, lidé si to nemyslí a podali stížnost k veřejnému ochránci práv. Docílit by chtěli toho, aby jim muselo město vrátit část letos odvedené daně.