Muž z Břeclavska své děti surově bil a zavíral do ‚pokoje pláče‘, od soudu dostal čtyři roky vězení

Odvolací Vrchní soud v Olomouci snížil trest muži, který podle žalobce na Břeclavsku týral své dvě děti. Do vězení půjde na čtyři roky, původní trest prvoinstančního Krajského soudu v Brně zněl sedm let. V pátek o tom informovala mluvčí brněnského soudu Eva Sigmundová. Podle obžaloby své děti napadal a zavíral je do sklepa, muž vinu částečně doznal. Nový rozsudek je pravomocný. Brno 13:48 11. května 2018 Týrání dětí (ilustrační foto) | Foto: Khalil Baalbaki

Krajský soud v Brně sedmačtyřicetiletého muže loni na konci října potrestal z týrání svěřené osoby, omezení osobní svobody, ohrožování mravní výchovy dítěte a také z nakládání s dětskou pornografií. Muž je původem z Ruska, má i americké státní občanství. Podle obžaloby děti týral od října 2015 do května 2016 v penzionu na Břeclavsku, který provozoval.

Nyní osmiletou dceru a desetiletého syna surově bil rukama i řemenem do různých částí těla včetně hlavy, více podle spisu trestal dívku. Častěji ji i zavíral na několik hodin či desítky hodin do místnosti s úklidovými prostředky, častěji pak do sklepa, takzvané hladomorny. Děti ve sklepě měly plesnivou matraci s polštářem potřísněným výkaly.

Soud v hlavním líčení vyslechl dvacítku svědků, někteří týrání podle obžaloby v různé míře potvrdili. Vycházel i z výpovědí dětí z přípravného řízení. Chlapec v něm uvedl, že sklepu říkali pokoj pláče. Obě děti podle posudků trpí posttraumatickou stresovou poruchou a syndromem týraného dítěte.

Muž s obžalobou nesouhlasil. Přiznal ale, že měl v posledních týdnech před svým zatčením problémy s dívkou, uvedl, že selhal jako rodič. Obhájce po vynesení rozsudku řekl, že trest je nepřiměřený, na místě se odvolal. „Byl uložený za trestné činy, které se v hlavním líčení vůbec důkazně neprokázaly. Jde o důkazy, které byly zcela neprocesní, tak i o důkazy, které vykazují rozpory a pochybnosti,“ uvedl tehdy obhájce Viktor Štěpán.

Policie u muže v počítači podle státní zástupkyně našla také tisíce fotografií a videí s mladými chlapci. Obžalovaný muž uvedl, že je to vykonstruované. Rozsudek olomouckého soudu je pravomocný, odsouzený ale může podat ještě mimořádný opravný prostředek ve formě dovolání k Nejvyššímu soudu.