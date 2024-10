Týrání má vliv na užitkovost. Stopy nejde skrýt ani před ohlášenou kontrolou, míní šéf svazu chovatelů

Záběry týrání zvířat z dvanácti kravínů pořídil tajně spolek Zvířata nejíme. Zaměstnanci na nich zvířata bijí, kopou do nich, mlátí je tyčemi, za řetězy omotané kolem krku je vláčí za traktorem nebo jim sprostě nadávají. Podle ředitele Státní veterinární správy se jedná o jasné týrání a chystají se kontroly. „Je to selhání jedinců, kteří se o zvířata starají,“ řekl pro Radiožurnál ředitel Českého svazu chovatelů masného skotu Kamil Malát. Rozhovor Praha 16:08 17. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Brutální týrání krav na Vysočině prověřuje Státní veterinární správa (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Zaměřujete se na venkovní chov skotu, ne na mléko v kravínech, ale předpokládám, že situaci sledujete. Záběry ochránci zvířat natočili ve dvanácti kravínech, nejde úplně o exces. Jak překvapivé pro vás něco takového je?

Záběry jsem neviděl, ale určitě to v pořádku není. Jde o selhání a žádný hospodář, který se chce v oboru pohybovat, si žádné podobné zásahy nemůže dovolovat. Otázka je, zda jde o exces. Ochránci zvířat záběry sbírali přes dva roky, když se sestříhají, tak to může vyznít trošku jinak. V žádném případě tím ale nechci obhajovat toto chování a vůbec nechci říct, že je v pořádku.

Každý rozumný hospodář, který zvířata chová za účelem efektivního využití, si je vědom toho, že když se k zvířatům bude chovat nekorektně, bude je týrat, tak se to projeví i v propadech užitkovosti a bude to ve finále mít vliv na jeho peněženku. Určitě to není v pořádku, ale na druhou stranu to beru tak, že jde o selhání individuí, která se tak chovají, a je to otázka na řešení v rámci podniku.

Někteří z kravínů říkali, že šlo o zaměstnance. Dovedete vysvětlit, proč se lidé ke zvířatům takto chovají? Co je k tomu v chovech vede?

Musí se zvířaty vykonat nějakou manipulaci a ta někdy nespolupracují tak, jak by si lidé přáli. Pod tlakem, nervozitou a stresem se začnou i jiní jedinci chovat trošku jinak. Nervozitu, kterou v sobě mají, přenáší na zvířata. Frustraci si bohužel pak někteří jedinci vybijí na zvířatech.

Hledání zaměstnanců

Jak velká potíž je nabírat zaměstnance na tato místa? Prověřují se?

Je to problém. Pozice při ošetřování skotu nejsou příliš kvalifikované, tudíž nejsou extra dobře ohodnocené. Sehnat kvalitní zaměstnance do práce, která je mnohdy 365 dní v roce, není vůbec snadné. Vybírat si můžou, ale vždycky je potřeba pracovat s tím, co je k dispozici. Bohužel to je stále složitější, protože do zemědělství se zaměstnanci příliš nehrnou, a do živočišné výroby už vůbec ne.

Zvláště v případě, kdy je vidět, že se zvířata tahají za řetězy omotané kolem krku a vláčí se za traktorem, jde podle ředitele Státní veterinární správy o nezvládnutý management chovu. Jak může vést špatný management k tomu, že se zvířata bijí, tahají za řetěz traktorem apod.?

Je to selhání jedinců, kteří se o zvířata starají. Pan ředitel to zřejmě myslel tak, byť nechci vykládat jeho slova, že v zájmu podniku určitě není, aby se tak chovali systematicky a plošně, protože každý si je vědom toho, že když se ke zvířatům chováme nekorektně, tak jsou vystresovaná a odráží se to na jejich užitkovosti.

Že jde o selhání managementu, bylo zřejmě myšleno tak, že vedení podniku dostatečně nekontrolovalo, jakým způsobem se jeho zaměstnanci o zvířata starají. Kdyby něco takového zaznamenali, tak to měli řešit. Zřejmě tam byla vysoká míra důvěry, nebo naopak nízká míra kontroly, to neumím říct.

Troufám si odhadovat, že vedení těchto podniků určitě tyto praktiky neschvaluje a opravdu je to otázka pouze toho, jak se jednotliví zaměstnanci k zvířatům chovali.

Efektivita kontrol

Jak účinné jsou podle vás ohlášené veterinární kontroly, které mají probíhat? Dá se při nich něco zjistit, když se na ně mohou chovatelé připravit?

Problém to může být, na druhou stranu pokud jsou zvířata týraná, tak se to na nich dá odhalit, i když ta kontrola přijde ohlášeně. Zmiňovala jste, že tam bylo tahání zvířat za řetěz omotaný kolem krku. Jestli je systémové a dlouhodobé, tak na krku jsou znatelné známky toho, že řetěz do něj byl zažraný nebo zvíře na sobě nese známky toho, že s ním bylo manipulováno nevhodně. To se dá odhalit i po kontrole, která přijde po nějaké době a je ohlášená.

Na druhou stranu některé nevhodné praktiky, jako to že tam někdo v danou chvíli nevhodně udeřil zvíře, se pochopitelně při této kontrole odhalit nedají.

Veterináři mohou dělat i neohlášené kontroly. Je jich podle vás dostatečné množství na to, aby se podchytily takové případy?

Nemám žádná relevantní čísla z kontrol, takže neumím vyhodnotit, kolik bylo provedeno kontrol a kolik je hospodářů. Bohužel nejsem schopen k tomu nic relevantního sdělit.

Jak hodnotíte současný zákon na ochranu zvířat proti týrání? Je nastavený v pořádku, nebo v něm vidíte problematické body?

Zákon platí již dlouhou dobu a i přesto, že jste zmínila, že se jedná o dvanáct kravínů, tak když si vezmeme, za jak dlouhou dobu to bylo nastřádáno a kolik hospodářství v Česku je, tak si troufám tvrdit, že opravdu jsou to pořád promile.

Nechci to žádným způsobem bagatelizovat, ale určitě bych se nevydával cestou zpřísňování zákona na týrání zvířat.

Spíš se zaměřme na problémové chovy, které jsou detekovatelné, udělejme další osvětu a zkusme na pozitivních případech ilustrovat, že jde o skupinu chovatelů, se kterou se normální poctivá chovatelská většina nechce ztotožňovat, a tyto praktiky jsou jim cizí a distancují se od nich. To je spíš cesta, jak ukázat, že to rozhodně není plošná věc. Nechtěl bych právě, aby záběry směřovaly k tomu, to je běžná záležitost.

Rozhovor si můžete poslechnout také v audiu v úvodu článku.