V plánu byl zookoutek s exotickou zvěří. Veterinární správa ho teď ve Studenci kvůli týrání zvířat zavírá

Ambiciózní nápad se zookoutkem ve Studenci na Třebíčsku končí pokutami za týrání exotických zvířat a nuceným uzavřením. Majitel měl lvy, tygry, hyeny a vlky zavřené v klecích bez výběhu a pro jejich chov neměl ani povolení. Studenec 17:50 10. března 2018

„I laik by poznal, že zvířatům chybí veterinární péče,“ řekla Českému rozhlasu Vysočina žena, která chtěla zůstat v anonymitě. Do haly nahlédla za souhlasu majitelů na podzim minulého roku. Ve stísněných klecích zahlédla hyeny, psy dingo nebo tygřici. Teď už ji tam ošetřovatelé nevpustí.

Když uviděla, že zvířata v zimě leží pouze na dlaždičkách nebo betonu, donesla jim slámu jako podestýlku. Žena zapojila i úřady, inspekci životního prostředí, popsala jim situaci v návštěvníkům nikdy neotevřeném zookoutku.

Inspekce poté vyslala oblastní kontrolu. „Na základě námi provedené kontroly jsme zjistili pochybení ze zákona o ochraně druhů volně žijících zvířat. Za což jsme provozovateli zařízení uložili pokutu 10 tisíc korun,“ popisuje Českému rozhlasu oblastní ředitel Jan Panský.

Definitivní uzavření zookoutku

„Inspektoři na místě zjistili porušení zákona na ochranu zvířat proti týrání. Je tam týrání chovem v nevhodných podmínkách, není tam dostatečná plocha a nevyhovující prostory pro zvířata.“ dodal mluvčí Vorlíček.

Do Studence opakovaně přijeli také inspektoři Státní veterinární správy. Jejich mluvčí Petr Vorlíček řekl: „Je to takový chronický, problematický chovatel. To nejdůležitější je, že chová zvířata vyžadující zvláštní péče a nemá k tomu povolení...“

Jenže tentokrát veterinární správa navrhla rovnou uzavření chovu. Nařídí ho odbor životního prostředí v Náměšti nad Oslavou, ten několikrát majitele už také pokutoval. Pokud se majitel neodvolá, dojde k úplnému uzavření patrně do šesti týdnů.

Michal Novák ale nesouhlasí s tím, že by zvířata týral, přiznal však, že neměla dostatečný výběh. „Něco jiného je, když zvíře mlátíte holí, to je podle mě týrání,“ uzavřel.

Zookoutek ale skončí pravděpodobně ještě před nařízením městkého úřadu. Michal Novák už pro zbývající zvířata našel nové majitele. Potíž je prý jen se starou tygřicí.