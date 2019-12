Soudy budou moct zakázat chov zvířat až na deset let, schválili poslanci. Trest za týrání nezpřísnili

Soudy zřejmě budou moci uložit jako samostatný trest zákaz chovu zvířat až na deset let. Schválila to ve středu sněmovna. Tresty za týrání zvířat nebo pytláctví nezpřísnila. Nezavedla ani chov zvířat v nevhodných podmínkách jako nový trestný čin, jak to část poslanců navrhovala. Novelu trestního zákoníku nyní projedná Senát.

