Tyršův dům má 100. výročí. Česká obec sokolská odstartovala oslavy pokřtěním muralu Michala Škapy

Česká obec sokolská si připomíná 100. výročí otevření Tyršova domu na pražském Újezdě. Připravila celotýdenní kulturní program včetně workshopů pro školy, koncertu nebo divadelních představení. Sokolové také odhalili novou nástěnnou malbu. Praha 21:30 24. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Česká obec sokolská si připomíná 100. výročí otevření Tyršova domu na pražském Újezdě | Foto: Mikuláš Vochozka | Zdroj: Český rozhlas

„Je tam jednak velký nápis 100 let, je speciálním fontem, který právě používá Sokol. Potom jsou tam dva sokolové, jeden vlastně sledující tím okem, druhý v letu. No a v centru toho muralu je lidská hlava. Právě tady v Tyršově domě vyrůstají generace, které sem chodí cvičit, a k tomu jsem to vztáhl,“ popisuje autor nové malby na stěně u Tyršova domu Michal Škapa.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Sté výročí od otevření Tyršova domu znamená týden oslav. Jaký program Česká obec sokolská připravila? Odpoví reportáž Mikuláše Vochozky

Česká obec sokolská připravila také výstavu, která lidem připomene historii Tyršova domu.

„Snažili jsme se výstavu koncipovat tak, aby na každém panelu byly nové informace, dosud nepublikované informace. Stejně tak jsme volili dosud nepublikovaný obrazový materiál,“ upřesňuje kurátorka výstavy Adéla Boháčová.

Tyršův dům tehdejší Československá obec sokolská otevřela v roce 1925 za účasti prezidenta Masaryka. Areál předtím vlastnila armáda.

23:19 Organizovanost Sokolů byla pro republiku zásadní. Masaryk se jí zprvu vysmíval, říká historik Roubal Číst článek

„Sokolové v těch 20. letech, v roce 1921, zakoupili ten objekt od Prahy a následně pak už došlo k přestavbě Františka Krásného, který dostavěl to křídlo s tělocvičnou,“ doplňuje Boháčová.

Během oslav mají lidé možnost navštívit komentované prohlídky Tyršova domu, vyzkoušet si cvičení na trampolínách, šerm a další sportovní aktivity.

Součástí bude také uložení poselství budoucím generacím do časové schránky pod základní kámen. Podrobný program ZDE.

Jakou funkci měl Tyršův dům během druhé světové války? A kdo tu ještě sídlil? Poslechněte si celou reportáž.