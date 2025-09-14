U Hodonína se vyskytlo tornádo. V neděli budou v Česku dál četné bouřky a přeháňky

U Hodonína se v sobotu večer vyskytlo patrně slabší tornádo, informoval na svém účtu na síti X Český hydrometeorologický ústav. Patrně však nenapáchalo žádné škody. Mluvčí jihomoravských hasičů Filip Venclovský ČTK řekl, že hasiči neřešili v souvislosti s větrem žádné škody, pouze několik zatopených sklepů v nedalekém Bzenci.

Počasí Hodonín/Praha Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Tornádo na Hodonínsku

Tornádo na Hodonínsku | Zdroj: Lukáš Cerulík a CTRA.

Bouřky v sobotu večer postupovaly Hodonínském a dále přes Moravu k severovýchodu. Podle meteorologů se tornádo vyskytlo zhruba u Hodonína a slovenské Skalice, hodnocení jeho intenzity zatím nemají. „Ročně se na území Česka vyskytne několik tornád,“ doplnili.

Rozhraní Hodonínska a Břeclavska postihlo ničivé tornádo s fatálními důsledky na majetku i životech v červnu 2021.

Při sobotních bouřích napršelo v úzkém pásu od Hodonína až na Ostravsko přes 50 milimetrů srážek, výjimečně přes 60, jinak byly srážkové úhrny za posledních 24 hodin na Moravě nejčastěji mezi deseti a 35 milimetry, vyplývá z informací na webu Českého hydrometeorologického ústavu.

Ten také uvedl, že stejně jako v pátek a sobotu budou i v neděli především na východě Česka četné bouřky a přeháňky.

ČTK Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Zprávy z domova

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme