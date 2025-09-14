U Hodonína se vyskytlo tornádo. V neděli budou v Česku dál četné bouřky a přeháňky
U Hodonína se v sobotu večer vyskytlo patrně slabší tornádo, informoval na svém účtu na síti X Český hydrometeorologický ústav. Patrně však nenapáchalo žádné škody. Mluvčí jihomoravských hasičů Filip Venclovský ČTK řekl, že hasiči neřešili v souvislosti s větrem žádné škody, pouze několik zatopených sklepů v nedalekém Bzenci.
Bouřky v sobotu večer postupovaly Hodonínském a dále přes Moravu k severovýchodu. Podle meteorologů se tornádo vyskytlo zhruba u Hodonína a slovenské Skalice, hodnocení jeho intenzity zatím nemají. „Ročně se na území Česka vyskytne několik tornád,“ doplnili.
Rozhraní Hodonínska a Břeclavska postihlo ničivé tornádo s fatálními důsledky na majetku i životech v červnu 2021.
🌪️Včera ve večerních hodinách se vyskytlo u Hodonína a Skalice, na hranicích mezi ČR a Slovenskem pravděpodobně slabší tornádo. Zatím nemáme informace o případných škodách ani hodnocení intenzity. Dovolujeme si jen připomenout, že na území ČR se ročně vyskytne několik tornád a… pic.twitter.com/xCHympggZi— Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) (@CHMUCHMI) September 14, 2025
Při sobotních bouřích napršelo v úzkém pásu od Hodonína až na Ostravsko přes 50 milimetrů srážek, výjimečně přes 60, jinak byly srážkové úhrny za posledních 24 hodin na Moravě nejčastěji mezi deseti a 35 milimetry, vyplývá z informací na webu Českého hydrometeorologického ústavu.
Ten také uvedl, že stejně jako v pátek a sobotu budou i v neděli především na východě Česka četné bouřky a přeháňky.
⚡️Na Moravě se lokálně vyskytují přeháňky a bouřky. V rámci nich se mohou vyskytnout menší kroupy a nárazy větru. Bouřky vznikají na linii konvergence tzv. sbíhavosti přízemního proudění a postupují zvolna k severovýchodu.— Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) (@CHMUCHMI) September 13, 2025
