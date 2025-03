U Hustopečí by pomohlo odtěžení zeminy s benzenem a provětrávání půdy, míní expert

V Hustopečích nad Bečvou platí stav nebezpečí. Hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk z ANO ho vyhlásil měsíc poté, co tam vykolejil a shořel vlak, který vezl přes 1000 tun jedovatého benzenu. Co by se při likvidaci katastrofy dalo dělat lépe? „Kroky, které se v současné době dělají, jsou to nejlepší. Přímé odtěžování a provětrávání půdy by ale pomohlo ještě trošku líp,“ míní Luděk Bláha z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Rozhovor Hustopeče nad Bečvou 12:15 31. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Sanace území u Hustopečí potrvá měsíce. Fotografie ze 14. března 2025 | Zdroj: HZS Olomouckého kraje

Je to teď hra o čas? A co může z vašeho pohledu pomoci sanaci urychlit?

Myslím, že kroky, které se tam v současné době dělají, jsou to nejlepší, co je s ohledem na tu situaci možné. Jedinou věc, kterou jsem v médiích zaznamenal, že by mohla být rychlejší, je přímé těžení té zeminy.

Množství benzenu, které po havárii uniklo do půdy, je opravdu enormní. Benzen se buďto drží v povrchových vrstvách půdy, anebo má tendenci prosakovat do nižších vrstev, což už dnes vidíme. To je ten průsak do sousedního jezera, a potom i blíže k Bečvě.

Takže myslím, že se tam dělá vše možné, co by mohlo být. Ale přímé odtěžování a provětrávání půdy by pomohlo ještě trošku líp.

Benzen je karcinogenní i pro ty, kdo havárii likvidují. Pokud vím, bude odtěžování asi riziková práce.

Bezpochyby ano. Benzen je prokázaný karcinogen. Je spojován s nemocemi, zejména tvorby krve, to znamená leukémie a také anémie, což není karcinogenní projev, ale chronický projev.

Je ale třeba si uvědomit, že lidé, kteří pracují v továrnách, kde se benzen vyrábí nebo zpracovává, tak jsou na denní bázi celoživotně exponováni řádově vyšším dávkám. Samozřejmě mají také ochranné prostředky.

V otevřeném prostoru to bude bezpochyby riziková práce, ale když se na to podíváme trošku relativně, tak je to jenom jednorázová havárie. Hasiči a podobně, kteří s tím budou pracovat, tak to u nich asi není na denní bázi, takže to riziko tam bude určitě menší než u běžných pracovníků třeba v chemických továrnách.

Na jednu stranu jednorázová, na druhou stranu havárie velkého rozsahu. Jak víme, tak důležité je také ochránit zdroje pitné vody. Z havarovaného vlaku se vylilo nejméně 350 tun benzenu. Jak rychle se taková látka v podzemní vodě šíří?

Neznám přesně hydrogeologické poměry, které se v místě vyskytují, ale je potřeba si uvědomit, že Bečva, která od havárie teče pár desítek nebo stovek metrů, je jenom povrchový tok, který trošku zobrazuje, co se děje i v podzemí.

Na vrchu teče řeka, ale v podzemí se podobným směrem pohybuje podzemní voda. Takže benzen, byť se pasivně z místa uvolnění šíří, tak je současně strháván pohybem podzemní vody a je přesouván jinam.

Jak rychle to může trvat k Bečvě, už teď vidíme, protože byly zaznamenány zvýšené koncentrace ve studni, kde se provádělo měření za jeden měsíc od havárie. Nejsem úplně geolog, ale myslím, že teď v této fázi už tam benzen je. Šíří se jednak tou pasivní difuzí z místa, jednak pohybem vodního tělesa v podzemí.

Jestli tomu dobře rozumím, tak ohrožen by byl život v řece, ale zřejmě rovněž okolní půda, to znamená i zemědělská.

Myslím, že zemědělská půda v přímém okolí úplně ne. Jde o to, že benzen zůstává v místě havárie. Konají se kroky k tomu, aby byl zaizolován, aby se nešířil do okolí, například se tam dávají hluboké stěny.

Technologie jeho odstraňování je poměrně technologicky jednoduchá, a to je provětrávání. Když se do půdy vnáší kyslík a vzduch, tak se odvětrává do vzduchu, kde má řádově kratší dobu života. Ve vzduchu přežije, poločas života je, zhruba osm hodin až patnáct hodin, zatímco v půdě to jsou tři měsíce. Takže když se dostane do ovzduší, tak se velice rychle degraduje.

Na okolní půdu, případně zemědělskou, si myslím, že by dopady nebyly velké, pokud nedojde k úniku do vzduchu a potom splachu s deštěm, což se tam moc neděje, spíš jde o ohrožení podzemní vody a podzemního tělesa, které potom zasahuje i do řeky Bečvy, která je poblíž.

A tedy i života v řece?

Ano, i život v řece může být ohrožen. Nicméně díval jsem se na koncentrace, které byly reportovány ze sousedního jezera, kde se mluvilo o 400krát překročených limitech a až 20 miligramech na litr, přičemž limity jsou 50 mikrogramů na litr. A když jsem se díval na hodnoty, které jsou toxické pro ryby, tak je to zhruba ještě dvakrát vyšší než to, co se změřilo v nejbližším jezeře.

Čili koncentrace, která je v jezeře, ještě nestačí na to, aby byla pro ryby přímo toxická, takže si myslím, že dopad toho množství na řeku, která je ještě dál, nebude tak dramatický.

Průběžně jste v kontaktu s kolegy z jiných evropských zemí. Může Česko čerpat z jakékoliv evropské zkušenosti s likvidací škodlivé látky tohoto typu, pokud ne rozsahu, protože o rozsahu se mluví, že je významný, že se za poslední desítky let nic takového nepřihodilo.

Přiznám se, že nejsem úplně technolog, takže nedokážu říct, jestli v Evropě existují podobné situace.

Ale jistě jsou místa, která jsou masivně zamořená chemickými látkami, nejenom tohoto typu. Hodně se v současné době mluví třeba o perfluorovaných látkách. Takových míst je v Evropě několik a na nich se dlouhodobě snaží kolegové, environmentální technologové s tím problém vypořádat.

Takže ano, jistě existují případy, kde se naši odborníci mohou inspirovat. Nicméně myslím, že v Česku máme poměrně silnou školu i díky historické zkušenosti, kdy se během padesáti let komunismu o prostředí moc nedbalo, a potom těch následujících třicet let jsme se naučili, jakým způsobem se vypořádávat se starými zátěžemi.

