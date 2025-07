U Hustopečí se znovu prodloužil stav nebezpečí. Podle Hladíka je třeba odklidit ještě přes polovinu znečištění

Stav nebezpečí u Hustopečí nad Bečvou, kde koncem února havaroval a vzplál vlak s nebezpečným benzenem, vláda dnes kvůli likvidaci škod počtvrté prodloužila. Platit má do 25. srpna. Po jednání kabinetu to novinářů řekl ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL). Podle něj je třeba odklidit z lokality ještě přes polovinu znečištění. Opatření umožňuje rychlejší organizaci sanace zamořené půdy a vody. Praha/Olomouc 15:54 23. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hasiči v Hustopečích nad Bečvou odčerpávají benzen uniklý při havárii cisteren | Zdroj: HZS Olomouckého kraje

O prodloužení stavu nebezpečí požádal vládu Olomoucký kraj. „O prodloužení jsme žádali z důvodu požadavku České inspekce životního prostředí,“ řekl ve středu olomoucký hejtman Ladislav Okleštěk (ANO). Podle něj prodlužování stavu nebezpečí může trvat ještě měsíce.

„Vláda tento stav nemůže prodloužit déle než o měsíc. Je to krizová legislativa, možná by se s tím mohlo něco do budoucna dělat,“ dodal hejtman. Kdyby vláda ve středu stav neprodloužila, končil by tuto sobotu.

150 tun benzenu

Podle odhadu sanační společnosti z minulého týdne je v lokalitě stále asi 150 tun vysoce hořlavého a výbušného benzenu. Odvezeno k likvidaci bylo přes 100 tun benzenu a téměř 5000 metrů krychlových odpadní vody.

Náklady na likvidaci následků havárie včetně sanace zamořené půdy a vody by podle Hladíka neměly přesáhnout miliardu.

„Pohybujeme se na větší polovině, kterou je třeba ještě dekontaminovat,“ shrnul Hladík. Předpokládá, že vláda stav nebezpečí ještě jednou či víckrát prodlouží.

Maximum znečištění by se podle něj mělo odklidit do listopadu i vzhledem k fyzikálním vlastnostem benzenu, které ovlivní dekontaminační práce přes zimu.

Nákladní vlak vykolejil u Hustopečí nad Bečvou 28. února. Většina cisteren s mimořádně toxickou látkou se při havárii poškodila a benzen začal nekontrolovaně unikat do půdy. Následně se vzňal a intenzivně hořel.

Podle České inspekce životního prostředí uniklo do životního prostředí až 400 tun benzenu. Zasažené území od okolního prostředí izoluje ocelová stěna. Čerpanou kontaminovanou podzemní vodu nyní na místě čistí filtry s aktivním uhlím.

Do odvolání je stále zakázán vstup a pohyb lidí v bezprostředním okolí havárie a nejbližší vodní nádrže.