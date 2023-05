U Jáchymova má vzniknout apartmánový komplex pro téměř 2500 lidí. Nové vedení města má výhrady

U Jáchymova chce developerská společnost postavit apartmánový komplex. Jeho součástí bude například i sjezdovka s lanovkou. Současné vedení města má ale k projektu výhrady. Nový komplex má nabídnout ubytování pro téměř dva a půl tisíce lidí, což je víc, než kolik má teď samotné město obyvatel. Stavět se má v prostoru bývalého dolu Bratrství. Jáchymov 18:51 3. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Město Jáchymov v Karlovarském kraji | Foto: Jana Strejčková | Zdroj: Český rozhlas

Smlouvy o spolupráci s developerskou společností uzavřelo ještě předchozí vedení města.

Současné vedení má ale k projektu připomínky a chce ještě s developerem, kterým je Bratrství s.r.o., jednat. Třeba o ceně, za kterou by radnice měla pozemky prodat nebo o přístupových cestách.

„Větší část těchto pozemků už patří společnosti Bratrství. Město tady má určitou část těch pozemků, to je právě předmětem smlouvy, případně směny,“ uvedl nezávislý starosta Michal Baláž.

Podle něj navíc projekt městu nepřinese téměř žádný užitek. „V rámci poplatku z pobytu by to něco přineslo, ale zase víme, že u těch apartmánových domů je to velmi složité. Je to asi jediné, co se dá brát jako přínos.“

„Starosta s námi už jednou jednal. Bylo to o doposud uzavřených podmínkách spolupráce s městem. Zatím nemáme nějaké konkrétní podněty, co by s námi chtěl projednávat. Pravděpodobně se bude jednat o nějaké další zlepšení podmínek,“ doplnil za developerskou společnost Jiří Heinl s tím, že je připraven s městem jednat.