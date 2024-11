U Litvínova hoří skládka odpadu, hasiči vyhlásili nejvyšší stupeň poplachu, povolali i vrtulník

Musel jsem se plazit přes mrtvé Rusy. Realita je hnusná, říká český dobrovolník na Ukrajině

„Ze záznamu na GoPro kameře byly vidět záblesky, v tom zákopu jsem stál víceméně celý odhalený, takže bylo štěstí, že jsem to dostal do ruky a ne třeba do hlavy,“ říká český dobrovolník G.