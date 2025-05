U Maříže na Jindřichohradecku má vyrůst zahrádkářská kolonie. Místní obyvatelé jsou proti

V malé vesnici Maříž nedaleko Slavonic na Jindřichohradecku, kterou tvoří jen pár chalup, by mohla vzniknout zahrádkářská kolonie. Mezi místními obyvateli a chalupáři, kteří po sametové revoluci vytvořili v Maříži uměleckou komunitu, to vyvolává obavy. Vadí jim, že by blízkosti citlivě opravených stavení měly vyrůst desítky sadů. Maříž (Jindřichohradecko) 6:57 14. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít U Maříže na Jindřichohradecku má vyrůst zahrádkářská kolonie | Foto: Pavel Veselý | Zdroj: ČTK

„Tady byla taková hezká atmosféra a my si myslíme, že zahrádky s těmi jednoduchými králíkářemi prostě ukradnou Maříži kouzlo,“ říká paní Alena, která žije a tvoří v Maříži.

V Maříži u Slavonic natáčela Eva Musterová Marvanová

Zahrádkářská kolonie má vzniknout na velkém pozemku za vesnicí, který patří firmě Starkon. „Bude rozdělený asi na sedmdesát sadů. Pozemky nebudou oplocené, budou oddělené živými ploty. Lidé si je mohou koupit a budou jim sloužit jako sady,“ nastiňuje zástupkyně firmy Jana Baštářová.

Místní ale nadšení nejsou. Proti je i paní Markéta, která v Maříži založila keramickou dílnu. „Já si to vůbec neumím představit. Maříž má genius loci, na tom se shodnou úplně všichni, kdo sem jezdí, a to genius loci opravdu není v tom, že by tu byl nějaký developerský projekt, osmdesát parcel, sídliště naležato a podobně,“ říká.

Charakter krajiny

Sady budou podle Jany Baštářové respektovat charakter krajiny, v plánu je například vysazení starých odrůd stromů. „První třetinu bychom chtěli nachystat. Měly by tam být plodonosné rostliny, staré odrůdy ovocných stromů, třeba kdouloně, živé ploty z ostružin, malin, šípků. A pak už záleží samozřejmě na lidech,“ popisuje.

Plánovanou proměnu zemědělského pozemku na sady posuzuje městský úřad ve Slavonicích. „Dělení pozemku je normální, legální. Nějaké oplocování stavby pak už podléhá dalšímu schvalování, protože územní plán nepovoluje, aby to tam vznikalo živelně. Na to se veřejnost asi nejvíc zaměřuje, ale to je prostě otázkou dalšího vyřizování a řízení,“ uvádí starosta Hynek Blažek.

Místním vadí i to, že desítky zahrádek znamenají větší provoz ve vesnici. „Je to v podstatě rozprodej zemědělské půdy a výnosný byznys pro jednoho člověka. Rozhodně to nepřináší nic obci,“ zdůrazňuje paní Kateřina.

Maříž na to podle ní není připravena ani technicky. „Když si představíme, že tady bude sedmdesát zahrádek, tak si vezměte, kolik je to lidí. Jak se sem dostanou? Nemáme pořádnou komunikaci, nejsou tu parkoviště. Vyřešené není ani sociální zázemí,“ upozorňuje.