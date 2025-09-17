U Miřejovic vzniká stání pro malé rekreační lodě. Má osvětlení i rozhlas a nezrezne
Dělníci začínají montovat poslední část nových čekacích stání pro malá rekreační plavidla u plavební komory Miřejovice na Vltavě na Mělnicku. Propojují pilíře lávkami. Přístaviště slouží k tomu, aby mohli majitelé lodí v bezpečí čekat na proplutí zdymadlem.
„V horní vodě máme zavrtaných osm ocelových daleb, v dolní vodě taky osm. Čekací stání jsou identická v horní i dolní vodě,“ říká vedoucí projektu z firmy Metrostav Daniel Boďa.
Vodohospodáři dokončí stání pro malá plavidla u plavební komory Miřejovice na Vltavě do konce roku
Práce na vrtání probíhaly z vody. „Přijela velká loď, na které byla vrtací souprava spolu s lanovým jeřábem, a práce na to osazení daleb probíhaly kompletně z vody,“ vysvětluje Boďa.
Teď bude podle Bodi následovat osazení obslužných lávek se zábradlím, plavební značení a pracuje se na kabelážích, protože obě dvě čekací stání jsou osvětlená, mají na sobě kamerový systém a rozhlas.
Vše bude navíc povrchově chráněno proti korozi. „Samotné dalby i lávky jsou ochráněny proti korozi metalizací a poté nátěrovým systémem. Zábradlí a výplň zábradlí je kombinace nátěrového systému a části nerezová,“ pokračuje Boďa.
Podle mluvčího Ředitelství vodních cest Jana Bukovského je nové přístaviště dalším krokem k zlepšování podmínek pro rekreační plavbu na Vltavě.
Přibudou další
„Nová čekací stání už dnes slouží plavidlům u komor na Vltavě v Dolánkách, Roztokách, Hoříně, ve Vraném nad Vltavou a v Praze Štvanici,“ říká Bukovský.
Přístaviště by prý měla být už u všech plavebních komor na Vltavě. „Další na řadu přijdou kromě Miřejovic ještě také plavební komora Praha, Modřany, Štěchovice a Praha Podbaba,“ doplňuje Bukovský.
Všechna stání budou mít také potřebná plavební značení a technici napojí i na komunikační systém velínů plavebních komor.