U Moravan na Pardubicku se srazilo auto s vlakem. Mezi Uherskem a Zámrskem nejezdí vlaky
Kvůli srážce vlaku s automobilem na železničním přejezdu u Moravan na Pardubicku je zastavený provoz na koridoru v úseku Uhersko – Zámrsk. Některé vlaky byly odkloněny na trasy přes Havlíčkův Brod nebo Hradec Králové. Provoz by mohl být obnoven kolem 17.00.
Podle mluvčího Správy železnic pro mimořádnosti Martina Kavky nejdříve na přejezdu narazil do auta jeden vlak, následně i druhý jedoucí v protisměru. Posádka před nehodou vozidlo opustila, událost se obešla bez zranění a vykolejení.
„Hasiči evakuují cestující z vlaku, u kterého je poškozená lokomotiva,“ uvedl Kavka. Hasiči musejí také odklidit trosky vozidla z kolejiště. Podle policie řidička Fordu i více než 200 cestujících z vlaku vyvázlo bez zranění. Podle předběžných informací řidička uvízla na přejezdu a ve chvíli, kdy začaly padat závory, duchapřítomně vozidlo opustila.
Podle Českých drah je část vlaků v místě přerušení dopravy a za ním odřeknuta.
Za dálkové a regionální vlaky budou v úseku Pardubice – Choceň nasazeny autobusy, jejich kapacita je ve srovnání s kapacitou vlaků omezena, uvedl mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský. Cestujícím doporučil odložit cesty na pozdější odpoledne.