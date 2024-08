U nás se ze všeho dělá politika, přitom na voliče se kašle, soudí o polistopadovém vývoji Urban

56 let od vpádu vojsk Varšavské smlouvy do Československa a 35 let od sametové revoluce je podle něj česká politika plná politiků, kteří kloužou po povrchu a na voliče kašlou. „Nedostalo se nám vytvoření nějaké pozitivní vize, která by nás dělala národem,“ soudí v rozhovoru pro Český rozhlas Plus Jan Urban, novinář, pedagog, disident komunistického režimu a signatář Charty 77, který dnes učí na New York University v Praze.

Osobnost Plus Praha 23:25 21. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít