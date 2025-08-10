U Prahy utekl z klece lev, policie ho poté zastřelila. Zoopark fungoval bez povolení, tvrdí starosta
Ve Zvoli u Prahy v sobotu večer utekl z klece lev a poranil ošetřovatele. Policisté zvíře zastřelili, okolnosti případu prošetřují, řekla mluvčí středočeské policie Vlasta Suchánková. Podle serveru Novinky.cz se incident stal v tamním zooparku, policejní mluvčí to nepotvrdila ani nevyvrátila. Zařízení funguje od roku 2019 bez povolení, řekl Radiožurnálu starosta Zvole Miroslav Stoklasa.
Událost byla nahlášena v sobotu krátce před 20.00 na linku 158. „Na místo jsme okamžitě poslali policejní hlídky, které použily služební zbraň a lva zneškodnily. Veškeré okolnosti a celou situaci budeme prošetřovat,“ uvedla Suchánková. Záchranáři podle Novinek.cz ošetřili jednoho lehce zraněného muže.
Kontaktní zoopark ve Zvoli, ze kterého včera utekl lev, funguje od roku 2019 bez povolení. Radiožurnálu to řekl starosta obce Zvole Miroslav Stoklasa.
Podle něj neměl zoopark povolení od stavebního úřadu na vystavění výběhů. Říká ale, že zoopark funguje dál v šedé zóně hlavně proto, že zvířata není kam jinam dát.
„Stát nemá žádnou možnost ta zvířata někam umístit a nemá žádná svoje zařízení kam by je přestěhoval, navíc by se o ně museli starat. Takže to tak všechno pomalu vyšumělo,“ říká Miroslav Stoklasa.
Zoopark se k incidentu ve Zvoli nevyjádřil. Na facebookovém účtu zooparku se objevila pouze informace o tom, že veškeré nedělní návštěvy jsou zrušeny.
Připravujeme podrobnosti.