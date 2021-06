Osmnáctiletý řidič vyjel u Šternberka ze silnice na odstavné parkoviště. Zemřel po nárazu do kamionu

Osmnáctiletý řidič osobního auta zemřel v noci ve čtvrtek u Šternberka na Olomoucku. Při cestě z Lipiny na Šternberk vjel na odstavné parkoviště a narazil do nákladního auta. Řidič zemřel na místě, jeho další dva spolujezdci skončili s těžkými zraněními v péči záchranářů, informovala mluvčí olomoucké policie Marie Šafářová. Olomouc 11:33 11. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Havarované auto zaklíněné pod kamionem | Zdroj: HZS Olomouckého kraje

Nehoda se stala před půlnocí. „Vůz Škoda Fabia jedoucí ve směru od Lipiny na Šternberk ze zatím přesně nezjištěných příčin vyjel mimo komunikaci. Přejel přes travnatou plochu do prostoru odstavného parkoviště. Zde pak narazil do stojícího zaparkovaného nákladního vozidla, jehož řidič spal v kabině. Při havárii utrpěl osmnáctiletý řidič zranění, kterým na místě podlehl,“ uvedla policejní mluvčí.

V autě byli kromě řidiče zaklínění a těžce zranění dva další spolujezdci ve věku 18 a 17 let, které museli vyprošťovat profesionální hasiči. Těm se podařilo do auta dostat za použití hydraulických nástrojů a posléze oba pasažéry z vraku vytáhnout a přesunout do sanitek, dodala mluvčí HZS Olomouckého kraje Lucie Balážová.