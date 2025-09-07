U Tábora vlak srazil člověka. Železniční doprava mezi Prahou a Českými Budějovicemi kvůli tomu stojí

Nedaleko Tábora usmrtil krátce před polednem vlak člověka. Jde o úsek Chotoviny – Tábor, železniční doprava mezi Prahou a Českými Budějovicemi je kvůli tomu přerušená. České dráhy zajistily pro některé spoje náhradní autobusovou dopravu, řekl jejich mluvčí Petr Šťáhlavský s tím, že aktuální informace budou na jejich webu. Přesnou příčinu události policie vyšetřuje, informoval policejní mluvčí Milan Bajcura.

Tábor Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Vlak, ilustrační foto

Vlak (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Pravděpodobně se může jednat o sebevraždu, je to předběžné, bude to vyšetřovat kriminální policie,“ dodal Bajcura.

České dráhy předpokládají, že přerušení provozu může trvat do 15.00. „Snahou je zajistit náhradní autobusy, ale protože je trať dvoukolejná, třeba se dříve podaří obnovit provoz po sousední koleji, záleží na tom, jak to na místě vypadá, kolik času potřebují záchranáři a vyšetřovatelé,“ sdělil Šťáhlavský.

Autobusy mají teď jezdit v úseku Tábor - Chotoviny a naopak. Například rychlík Vltava z Prahy do Českých Budějovic může mít zpoždění až tři hodiny.

ČTK Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Zprávy z domova

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme