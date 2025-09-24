U Vojtěchova na Chrudimsku vznikne větrný park. Podle kraje nebude mít zásadní dopad na životní prostředí

Stavba větrného parku u Hlinska by mohla být rychlejší a jednodušší. Investoři tam plánují soustavu pěti elektráren, které mají patřit k nejvyšším v Česku. Podle nového rozhodnutí krajského úřadu větrníky nijak zásadně neovlivní okolí ani životní prostředí.

Vojtěchov (Chrudimsko) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Větrná elektrárna

Obec má slíbený každoroční příspěvek do rozpočtu podle instalovaného výkonu (Ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Větrný park by měl vzniknout ve Vojtěchově na Chrudimsku, kousek od hlavní trasy 34 ve směru na Poličku. Soukromá firma zde chce postavit soustavu pěti větrníků o výšce 200 až 250 metrů. Může se opřít o souhlas obyvatel Vojtěchova, kdy plán podpořilo v anketě 95 procent hlasujících.

Petici proti výstavbě větrných elektráren v Ralsku na Českolipsku podepsalo asi 1700 lidí

Číst článek

Obec má slíbený příspěvek do rozpočtu každý rok podle instalovaného výkonu, firma slibuje i výhodnější ceny elektřiny. Stavba nevadí ani okolním obcím – podpořili ji Pokřikov, Jeníkov, Kladno, Raná i Krouna.

Rozhodnutí krajského úřadu se týká procesu EIA, který hodnotí vliv stavby na životní prostředí. Hejtmanství nebude trvat na podrobnějším posouzení, které jednak zabere několik měsíců času a také je náročnější na podklady a studie. Investor bude mít přípravu jednodušší.

Je však potřeba dodat, že spoustu materiálů doložil úřadu už předem, a to třeba včetně hlukové studie, která v úvodní fázi nutná není. V rozhodnutí se píše, že Větrný park Vojtěchov sice bude mít výrazný vliv na krajinný ráz, je ale hodnocený jako přijatelný na hranici únosnosti.

Čtyři měsíce na věž

Firma chce začít stavět příští rok, předtím bude ale muset vyřešit řadu věcí. Mezi nimi například variantu napojení na rozvodnou síť, dále zábory půdy pro staveniště, které má mít pro každou věž jeden hektar, nebo povolení ke kácení stromů.

Stavba jedné věže má trvat čtyři měsíce, podmínka je zkušební provoz půl roku a během něj ještě chtějí hygienici ověřit hladinu hluku.

Josef Kopecký Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Zprávy z domova

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme