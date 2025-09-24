U Vojtěchova na Chrudimsku vznikne větrný park. Podle kraje nebude mít zásadní dopad na životní prostředí
Stavba větrného parku u Hlinska by mohla být rychlejší a jednodušší. Investoři tam plánují soustavu pěti elektráren, které mají patřit k nejvyšším v Česku. Podle nového rozhodnutí krajského úřadu větrníky nijak zásadně neovlivní okolí ani životní prostředí.
Větrný park by měl vzniknout ve Vojtěchově na Chrudimsku, kousek od hlavní trasy 34 ve směru na Poličku. Soukromá firma zde chce postavit soustavu pěti větrníků o výšce 200 až 250 metrů. Může se opřít o souhlas obyvatel Vojtěchova, kdy plán podpořilo v anketě 95 procent hlasujících.
Obec má slíbený příspěvek do rozpočtu každý rok podle instalovaného výkonu, firma slibuje i výhodnější ceny elektřiny. Stavba nevadí ani okolním obcím – podpořili ji Pokřikov, Jeníkov, Kladno, Raná i Krouna.
Rozhodnutí krajského úřadu se týká procesu EIA, který hodnotí vliv stavby na životní prostředí. Hejtmanství nebude trvat na podrobnějším posouzení, které jednak zabere několik měsíců času a také je náročnější na podklady a studie. Investor bude mít přípravu jednodušší.
Je však potřeba dodat, že spoustu materiálů doložil úřadu už předem, a to třeba včetně hlukové studie, která v úvodní fázi nutná není. V rozhodnutí se píše, že Větrný park Vojtěchov sice bude mít výrazný vliv na krajinný ráz, je ale hodnocený jako přijatelný na hranici únosnosti.
Čtyři měsíce na věž
Firma chce začít stavět příští rok, předtím bude ale muset vyřešit řadu věcí. Mezi nimi například variantu napojení na rozvodnou síť, dále zábory půdy pro staveniště, které má mít pro každou věž jeden hektar, nebo povolení ke kácení stromů.
Stavba jedné věže má trvat čtyři měsíce, podmínka je zkušební provoz půl roku a během něj ještě chtějí hygienici ověřit hladinu hluku.