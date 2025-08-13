‚U zásahu se vystřídalo 24 jednotek. Událost se obešla bez zranění.‘ Hasiči likvidují požár na Kroměřížsku

Hasiči od půlnoci likvidují rozsáhlý požár pily v Rajnochovicích na Kroměřížsku. Vyhlásili třetí ze čtyř stupňů poplachu. Nikdo se nezranil, příčinu požáru a výši škody zjišťují vyšetřovatelé, informovali dopoledne hasiči Zlínského kraje na sociálních sítích.

Hasiči u požáru pily v Rajnochovicích

Hasiči u požáru pily v Rajnochovicích | Zdroj: HZS Zlínského kraje

Do hašení se zapojili profesionální i dobrovolní hasiči. „U zásahu se vystřídalo už 24 jednotek a byl vyhlášen třetí stupeň požárního poplachu. Událost se obešla bez zranění. Příčina požáru je teď v šetření,“ uvedli hasiči.

Uvnitř hořícího objektu nikdo nebyl. Při příjezdu prvních jednotek už oheň zasáhl celou historickou halu pily, která slouží jako sklad řeziva, i přilehlé technické místnosti včetně sušárny dřeva a kotelny.

„Hasiči ihned zahájili hasební práce a velitel zásahu si na místo volal další jednotky s cisternami s vodou. Byly zřízeny dvě čerpací stanoviště na místní říčce a cisterny dovážely vodu kyvadlově k místu zásahu. Hasiči ochlazovali okolní budovy, sušárnu dřeva, ze které se podařilo vyvézt ven a uchránit uskladněný materiál,“ popsali hasiči noční zásah.

Jakmile to situace dovolila, využili k hašení a ochlazování prostoru výškovou techniku. Ochlazovali také řezivo uskladněné na volném prostranství. Velitel zásahu využil při likvidaci ohně dronovou službu ze stanice Holešov, která mu poskytovala záběry infrakamery.

„Ve čtyři hodiny ráno vyhlásil velitel zásahu lokalizaci. Hasiči tak měli požár pod kontrolou a začali postupně vše kontrolovat termokamerou, rozebírat konstrukce budovy a hromady řeziva a prolévat skrytá ohniska. Od brzkých ranních hodin jsou na místě vyšetřovatelé hasičů, kteří nyní zjišťují příčinu vzniku požáru. Výše škody nebyla prozatím vyčíslena,“ uvedla mluvčí hasičů Lucie Javoříková pro Český rozhlas Zlín.

„V době zásahu byla na místě události poskytována i psychologická první pomoc, a to majiteli objektu,“ doplnili hasiči.

Blanka Kovandová, ČTK

