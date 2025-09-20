Uběhlo pět let od otrávení řeky Bečvy. Život se do ní postupně vrací, stále však není jako dřív
V sobotu je to přesně pět let ode dne, kdy do řeky Bečvy unikl jedovatý kyanid a způsobil jednu z největších ekologických havárií v novodobé historii České republiky. Mezi Choryní u Valašského Meziříčí a Přerovem tehdy rybáři a hasiči z řeky vytáhli 40 tun mrtvých ryb. Přestože se život do Bečvy postupně vrací, rybáři a ekologové upozorňují, že řeka stále není v takové kondici jako dřív.
„Ve dvanáct hodin přesně mi volal zástupce hospodáře, tak jsem mu řekl, ať volá Policii České republiky okamžitě, že za tři minuty budu na mostě,“ popisoval první chvíle po havárii na řece Bečvě rybář Stanislav Pernický. Posledních pět let usiluje s rybáři o obnovu řeky, která stále není v dobré kondici.
„Obnova Bečvy do stadia před otravou bude trvat deset, dvanáct až patnáct let,“ myslí si. Na obnovu řeky dostávají rybáři tři čtvrtě milionu korun. Vysazování jde ale pomalu.
„Ryby se vysazují. Vysazují se ve velikostech háčkový plůdek, ale přežití u něj je jedno procento. Roční ryby – sedm až osm centimetrů, dvouleté ryby – patnáct až sedmnáct centimetrů se vysazují v nižších stovkách kusů každý rok, speciálně tedy na úseku Bečvy v Hustopečích, což je dvanáct kilometrů, kde je ta situace velice špatná,“ pokračuje.
Změna přístupu
Rybníky plné ryb se nakonec podařilo uchránit podle Stanislava Pernického i proto, že právě otrava řeky Bečvy byla pro všechny velkým varováním.
„Rozdíl je téměř nepopsatelný, protože zatímco v roce 2020 to byla arogance, nezájem. V letošním roce při havárii benzenu to byl úplně jiný přístup,“ rozlišuje.
„Nejenom inspekce, ale také hasičů, před kterými stejně jako před inspekcí smekám klobouk. Stejně se k tomu postavilo i Povodí Moravy. Všechny dotčené instituce, které, zejména v roce 2020, naprosto selhaly, jsou podle mě úplně někde jinde a ta práce je nebe a dudy, když to řeknu valašsky,“vysvětluje Pernický.
Objasnění kauzy
Řeku podle pravomocného rozhodnutí soudu otrávily kyanidy, které vytekly v podobě odpadních vod ze společnosti Energoaqua. Potrestán však za to nikdo nebyl. Někteří odborníci však považují otravu Bečvy za stále neobjasněnou. Stejně jako ekolog Jan Husák, který v uplynulých pět let usiloval o objasnění kauzy.
„Za tu dobu jsem potkal neskutečné množství skvělých lidí a odborníků, kteří nebyli lhostejní a snažili se hledat pravdu. Dělali různé experimenty, snažili se pomáhat kriminalistům v tom, odkud by to mohlo přitéct a odkud by to nemohlo přitéct. To je naprosto cenná záležitost,“ doplňuje Husák.
Za spravedlivé vyšetření pořádal Jan Husák pochody a k průvodu se ve Valašském Meziříčí připojí v sobotu také. Účastníky dovede k místní sokolovně, která ožije besedami zaměřenými na připomenutí ekologické havárie na řece Bečvě.