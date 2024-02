Evidence ubytovaných omezí byrokracii a lidé zjistí, kdo viděl jejich údaje, hájí ministerstvo eTuristu

Od roku 2025 plánuje stát evidovat, kdo a kdy se ubytoval v hotelu, penzionu či apartmánu. Ministerstvo pro místní rozvoj vedené pirátským vicepremiérem Ivanem Bartošem si od registru slibuje lepší přehled o turistickém ruchu a méně byrokracie pro podnikatele. Soukromí ubytovaných osob pak má chránit to, že v databázi bude místo jejich jména uložen jen kód. Praha 5:00 4. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít CzechTourism, Ministerstvo pro místní rozvoj | Zdroj: Profimedia

Hosté hotelů či penzionů se v současnosti zapisují do ubytovacích knih vedených jednotlivými ubytovateli. Od příštího roku by je ale měl evidovat centrální systém eTurista. Alespoň s tím počítá novela zákona o cestovním ruchu z dílny ministerstva pro místní rozvoj, které vede pirátský místopředseda vlády Ivan Bartoš.

Kdo, kdy, kde a s kým. Bartošovo ministerstvo chystá centrální registr ubytovaných s přístupem pro úřady Číst článek

Jedna evidence pro všechny úřady

„Systém by měl pokrývat několik oblastí, první je výběr poplatku z ubytování,“ řekl Radiožurnálu Bartošův náměstek Lukáš Černohorský (Piráti).

Ministerstvo chce zároveň odlehčit ubytovatelům od byrokracie. Ubytovatel podle Černohorského skrze systém ministerstvu nahlásí, koho ubytoval, a resort následně připraví souhrnné informace pro statistický úřad či provede hlášení v policejní databázi Ubyport, pokud je ubytovaný cizinec.

Sledování mobilů zůstává – pro policii i marketing. Co o vás ví váš telefon nebo e-mail? Číst článek

Jak už minulý týden upozornil server iROZHLAS.cz, taková centrální evidence zároveň ponese informaci o tom, kdo se kde s kým ubytoval. Jak plyne z aktuální verze novely a důvodové zprávy, informace bude v databázi uložená šest let.

Že jde o informace citlivé, to v připomínkovém řízení namítlo kupříkladu ministerstvo spravedlnosti, které připomnělo nález Ústavního soudu k povinnému uchovávání informací o pohybu mobilních telefonů.

Podle soudkyň a soudců může záznam o pohybu jednotlivce a informace o tom, s kým tráví čas, vypovídat o jeho osobních vazbách či sexuální orientaci. Aktuální návrh zákona kvůli zásahu do soukromí kritizoval i exministr financí Miroslav Kalousek (TOP 09).

“Kde jsi včera byl a s kým? Ty můj kvítku medový, na to @PiratIvanBartos odpoví…”

Doufám, že tenhle fízlovský návrh neprojde. Tohle fakt není digitalizace, která by nám jakkoliv usnadňovala život, nebo šetřila významné prostředky. https://t.co/Keb7xmHIDa — Miroslav Kalousek🇺🇦🇨🇿 (@kalousekm) January 26, 2024

Podle náměstka Černohorského se sice informace o tom, kdo byl kde ubytovaný, budou v registru uchovávat, proti neoprávněnému přístupu by je ale měly chránit státní registry. Jméno, datum narození a další informace totiž systém využije, aby hosta ztotožnil v registru obyvatel, do databáze ministerstva se pak uloží identifikační číslo osoby, takzvané AIFO.

Stačí kliknout. Stát vám obratem řekne, kde všude vás eviduje, firem se musíte ptát Číst článek

„Kdyby se stalo, že ta databáze unikne ven, tak vy (pachatel, která se k informacím dostal – pozn. red.) z toho čísla nejste schopen zjistit nic o tom konkrétním člověku,“ vysvětlil Černohorský. Pro přiřazení identifikačního čísla ke konkrétnímu jménu je podle něj třeba přístup k dalším státním registrům.

Lepší v databázi než v knize

Podle Jindřicha Starého z odboru cestovního ruchu ministerstva, která se na přípravě novely podílel, pak lepší přehled o cestovním ruchu a tedy i efektivnější výběr ubytovacích poplatků a daní za určité omezení soukromí ubytovaných stojí.

Policie opět zkouší rozpoznávání obličejů, používá fotky ze všech osobních dokladů Číst článek

Černohorský naopak v elektronické evidenci vidí větší míru soukromí. „Jako člověk, který přijede na hotel, se zapíšete do papírové knihy, a potom už nevíte, co se s číslem vašeho občanského průkazu (a dalšími informacemi – pozn. red.) pak děje,“ uvedl náměstek. Ubytovatelé by nově měli ukládat jen identifikační číslo pro ztotožnění hosta vůči státní správě, ne jeho jméno či adresu.

Konec Pepů Neznámých Dnes řada ubytovatelů, nezřídka těch nabízejících apartmány přes platformy jako AIrbnb či Booking, nabízí check-in (přihlášení hostů) přes online formulář, a identitu ubytovaných pak neověřují. Někteří hosté tak cestují pod smyšleným jménem, právě v obavě o soukromí. To po zavedení nového systému nebude možné: ubytovaní Češi se budou legitimovat proti státnímu registru obyvatel a totožnost bude nutné prokázat „cestovním pasem nebo jiným dokladem vydaným státním orgánem České republiky nebo jiným členským státem Evropské unie opatřeným fotografií, ze kterého lze zjistit jméno, popřípadě jména, a příjmení ubytované osoby a datum jejího narození.“



Už nyní je přitom možné tuzemské doklady ověřovat online.



Každé prokázání totožnosti pak nechá stopu i v registru obyvatel a lidé se o něm dozví z pravidelného výpisu. „Jestli používáte datovou schránku, tak vám vždy jednou do roka přijde výpis, v rámci kterého vidíte, kdo kontroloval vaše osobní údaje,“ doplnil Černohorský.

Šest let nazpět

Samotné ministerstvo pak podle náměstka nemá problém s tím, že by se díky efektivnější evidenci i následné kontrole mohla zkrátit šestiletá lhůta pro uchovávání informací o ubytovaných. Jenže to je odvislé od předpisů, které upravují výběr obecních poplatků. „Tohle to je otázka na ministerstvo financí, protože oni jsou gestorem zákona o poplatcích, my jenom přebíráme to, co oni v tom svém zákoně mají,“ doplnil náměstek.

Na rozdíl od původního návrhu, o kterém server iROZHLAS informoval, došlo ke zrušení povinnosti evidovat účel pobytu, který se nově má zapisovat jen u cizinců, jako je tomu již dnes. A úplně vypadlo oprávnění Českého statistického úřadu kontrolovat evidenci hostů.

Stále by mělo platit, že ubytování bez prokázání totožnosti nebude možné. Podle důvodové zprávy se to ale netýká dětí, a nebude tedy nutné jim pořizovat pas či občanský průkaz.

Bude to natěsno

Vznik systému eTurista chce ministerstvo pro místní rozvoj financovat z Národního plánu obnovy, to ale znamená systém spustit do konce letošního roku. „Je to velmi natěsno. Stejně jako všechny IT projekty v tomto státě, kdy se všechno schvaluje, bohužel, při současném fungování Poslanecké sněmovny na poslední chvíli,“ přiznává Bartošův náměstek Černohorský.

Projekty za 200 milionů nevedly k modernější veřejné správě. Lidé hlásí to, co už stát ví, zjistili kontroloři Číst článek

Novelu totiž teprve čeká projednání vládou a pak legislativní proces v Parlamentu, následovat bude prováděcí vyhláška a až pak bude možné začít evidenci programovat.

Resort náklady odhaduje na 50 až 60 milionů korun. Pokud by se start zdržel, bude vyjednávat s ministerstvem vnitra, které plán obnovy administruje, o posunu termínu.

Podle Černohorského by v budoucnu mohla být evidence hostů pevněji provázaná s nedávno spuštěnými elektronickými doklady. Nakonec by tak ubytovatel hosty ztotožňoval právě skrz online systém a informace o hostech neukládal, ty by ve svých databázích evidoval stát.

„Tady jde o to, aby i o mně jako o fyzické osoby kolovalo co nejmenší množství informací,“ uzavírá pirátský politik.