Organizace Romodrom nabídla ubytování pro romské uprchlíky. Problém bude nalézt shodu s místními

Ředitel organizace Nikola Taragoš míní, že stanový tábor v Troji a i další, které mohou vzniknout, mohou fungovat, jen pokud to dovolí počasí, tedy zhruba do konce září.

„Koupili jsme si tím jenom čas,“ řekl k projektu, na němž se podílejí hlavní město Praha, Správa uprchlických zařízení a hasiči.

Situace na hlavním nádraží je nedůstojná. Slovenský model pomoci je lepší než český, míní Rozumek Číst článek

Organizace ministrovi nabídly podle Taragoše seznam pozemků, na kterých mohou být postaveny obytné buňky. Předložily i nabídku konkrétních nemovitostí - budov i bytů. Jejich kapacita by měla stačit pro několik stovek uprchlíků, kteří pobývají na hlavním nádraží v Praze.

Romodrom by pro uprchlíky podle Taragoše preferoval ubytování v budovách, které sám nabídl. „Buňkoviště, která jsme mu dodali, jsou od romských developerů a dostanou je zadarmo,“ uvedl.

Problém vidí v nalezení shody s místními. Jedno z nabízených míst pro stavbu obytných buněk leží podle něj na území širší Prahy, zbylé tři v blízkosti hlavního města. Další kapacity jsou roztroušené po republice.

Část uprchlíků se do Prahy vrací z regionů. Volno ale nemají ani další kraje, říká hejtmanka Pecková Číst článek

Stejně jako ministerstvo vnitra nechce Romodrom sdělit konkrétní adresy, protože by to mohlo poškodit plány před uzavřením dohody s místními samosprávami.

Potřeba ubytování

Potřeba ubytovacích kapacit pro romské uprchlíky kopíruje podle Taragoše „standardní uprchlickou vlnu“.

„Dokud sem budou lidé přicházet, budou ta místa potřeba, teď je máme na hlavním nádraží, ve stanovém městečku. V prvních měsících jsme je ubytovávali v trošičku lepších podmínkách, než je stanové městečko,“ poznamenal Taragoš.

Potřebu míst definuje podle něj nejen rozsah počtu uprchlíků na pražském hlavním nádraží, ale také uprchlíci v Brně, Ostravě a nově i v Pardubicích.

„Ať už mají na dočasnou ochranu nárok, nebo ne, je lepší jim poskytnout bydlení, a až pak to řešit. Když to uděláte obráceně, tak se to s nimi řeší na ulici,“ uvedl za Romodrom ředitel organizace.

Konec Iniciativy Hlavák

Pražský primátor Zdeněk Hřib ve středu uvedl, že ke konci května skončí dobrovolnická pomoc na hlavním nádraží. Iniciativa Hlavák, která tam dlouhodobě pomáhá, to podle svého prohlášení nevnímá jako dobré řešení.

„Reagovat na neudržitelnou situaci na hlavním nádraží ukončením poskytování veškeré pomoci však považujeme za velmi nešťastné a nehumánní východisko. Jako cestu ke zlepšení této situace bychom naopak očekávali větší pomoc státu vedoucí ke zlepšení podmínek pro přijíždějící uprchlíky. Jednalo by se především o zajištění důstojného ubytování, aby lidé nebyli nuceni trávit v prostorách nádraží delší dobu,“ uvedla iniciativa.

Stanové městečko v Troji začalo fungovat o víkendu, přístřeší tam našlo zhruba 140 uprchlíků.