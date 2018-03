Zimola: Účast ve vládě? S hnutím ANO se bavíme o možných programových průnicích

Sociální demokraté jednají s hnutím ANO o společné vládě, na oplátku chtějí závazek, aby je hnutí nepřehlasovalo s jinými stranami. Zároveň nezapomínají na to, že Andrej Babiš je trestně stíhaná osoba a že je evidovaný v seznamu spolupracovníků StB. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 20:33 1. března 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jiří Zimola z ČSSD | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

„Delegáti sjezdu nám, coby nově zvolenému duu Hamáček - Zimola, dali možnost vyjednávat o případné vládě,“ vysvětluje Radiožurnálu první místopředseda ČSSD.

Funkční vláda na příští čtyři roky může podle něj být garancí dobrého života v Česku, a právě na této prioritě pracují. Podmínku sociálních demokratů o nepřehlasování ale Babiš odmítá a nechce dát písemný závazek.

„Věřím, že uzná, že náš požadavek je naprosto správný,“ říká Zimola s tím, že jednání jsou konstruktivní – cítí snahu zástupců hnutí ANO hledat programové průniky. Hnutí ANO coby vítěz pak má politickou odpovědnost vest taková jednání, která mohou přispět ke jmenování vlády s důvěrou.

„Pro sociální demokracii existují pouze dvě varianty, a to je varianta buď odchodu do opozice, nebo přímé účasti ve vládě,“ vysvětluje.

Referendum o vystoupení z EU je možné

Zimola nedávno připustil na twitteru konání referenda o vystoupení z Česka z EU – pokud lidé hlasovali o vstupu do EU, tak si umí představit, že mohou hlasovat i o otázce ohledně vystoupení.

V té souvislosti ale dodává, že potřebný počet pro vyvolání takového referenda by nebyl jen pár desítek tisíc, ale třeba desetina populace, tedy 850 tisíc. Účast by také musela být více než dvě třetiny oprávněných voličů, z nichž by se dvě třetiny musely vyslovit pro.

„Mechanismus rozhodně nemůže být o nadpoloviční většině, když se jedná o tak zásadní otázky,“ uzavírá s tím, že Česko by mělo být nadále součástí EU.