Webový portál nabídne učebnice češtiny ukrajinským uprchlíkům. K dispozici jich bude přes 200 tisíc

Materiály pro výuku češtiny pro ukrajinské uprchlíky nabídne školám i organizátorům jazykových kurzů pro běžence od středy zdarma nový webový portál Učebnice pro Ukrajinu. Zájemci na něm najdou 14 titulů, které budou dostupné v množství 220.000 výtisků. Portál s učebnicemi v úterý na ministerstvu školství představili ministr školství Petr Gazdík (STAN) se zástupci Nadace PPF a rodinné nadace manželů Kellnerových. Praha 16:55 31. května 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Materiály pro výuku češtiny pro ukrajinské uprchlíky nabídne školám i organizátorům jazykových kurzů pro běžence od středy zdarma nový webový portál Učebnice pro Ukrajinu | Zdroj: Fotobanka Pixabay

Podle Gazdíka je český vzdělávací systém sice připravený vzdělávat děti s odlišným mateřským jazykem, ale nedokáže v krátkém čase zajistit pro desetitisíce ukrajinských dětí v ČR výukové materiály veřejnou zakázkou. Učebnic pro tyto děti je tak podle něj dosud nedostatek.

Změnit to má portál Učebnice pro Ukrajinu, kde si organizátoři adaptačních skupin a jazykových kurzů pro Ukrajince budou moct objednat učebnice i další materiály. „Cílem projektu je pomoc při vzdělávání a začleňování ukrajinských dětí,“ řekl ministr.

Radiožurnál a Plus nově vysílají zprávy v ukrajinštině. K poslechu jsou denně po zprávách v 18.30 Číst článek

Učebnice se podle ministra budou moct využívat mimo jiné v adaptačních skupinách i jazykových kurzech, které se budou konat o letních prázdninách. Na podporu prázdninových jazykových kurzů schválilo dnes ministerstvo další dotace ve výši 100 milionů korun, řekl Gazdík. Kurzy by podle něj měly být pro děti ve věku šest až 18 let.

Zájemci o jejich pořádání budou moct žádat o peníze od středy, dodal. Připomněl, že dnes na ministerstvu končí příjem žádostí o dotace na jazykové kurzy, na které ministerstvo v dubnu vyčlenilo 150 milionů korun.

Učitel Naživo pomáhá dětem porozumět válce na Ukrajině. Žáci si mohou vyzkoušet i mírová jednání Číst článek

Vydání učebnic pro Ukrajince financují Nadace PPF a The Kellner Family Foundation. Po dohodě s Centrem pro integraci cizinců a organizací META o.p.s. vytiskly učebnice Česky raz dva pro první stupeň a Levou zadní pro druhý stupeň. „Zároveň jsme do nabídky zařadili i učebnice pro dospělé Čeština expres a Česky krok za krokem, což je tradiční učebnice s dvěma pracovními sešity, určená primárně pro střední, vysoké školy nebo pro vážné zájemce o výuku,“ řekla za Nadaci PPF Jana Tomas Sedláčková.

Součástí je rovněž 50.000 česko-ukrajinských ilustrovaných slovníků, řekla Tomas Sedláčková. Zájemci budou moct pro děti objednat navíc i ukrajinské vydání časopisu Raketa, dodala.

Na výtisky zajistily nadace 70 tun papíru, kterého je nyní na trhu nedostatek. K dispozici bude dohromady 14 titulů, protože k některým učebnicím budou patřit i pracovní sešity, řekla Tomas Sedláčková. Půjde podle ní o 220.000 výtisků. Některé jsou už na skladu, další se připravují tak, aby byly dostupné nejpozději do září, tedy začátku školního roku, uvedla. Distribuce k objednatelům bude rovněž zdarma, doplnila.

Dnes na tiskové konferenci @jana_sedlackova z @NadacePPF spolu s Petrou Dobešovou z Nadace TKFF a ministrem @petrgazdik (@msmtcr) oznámili start projektu Učebnice pro Ukrajinu, v rámci kterého se bezplatně distribuuje 220 000 učebnic češtiny. Více v TZ.⁰https://t.co/icnS20cLAj — Skupina PPF (@SkupinaPPF) May 31, 2022

Ukrajinští váleční uprchlíci začali do Česka přicházet po začátku ruského útoku na Ukrajinu 24. února. Podle Gazdíka je nyní v Česku zaregistrovaných asi 130.000 ukrajinských dětí, které by měly jít do škol od září. Některé z nich se ale už zase mohly vrátit na Ukrajinu. Kolik jich je v ČR ve skutečnosti, se nyní přesně neví.

V polovině května chodilo do základních škol podle České školní inspekce přibližně 26.000 válečných uprchlíků z Ukrajiny. V mateřinkách jich bylo 3800. Další asi nastoupí do škol a školek od září, zápisy pro ně budou od 1. června do 15. července.