„Tvrdím to šest let. Přesto mě média a různé neziskové organizace celou tu dobu dehonestují, že jsem porušil zákon. Jsem velmi rád, že mi dal za pravdu nejen správní, ale i trestní soud. Beru to jako očištění svého jména,“ řekl Vratislav Mynář po vynesení rozsudku zlínské pobočky Krajského soudu v Brně, který ho definitivně zprostil obžaloby z dotačního podvodu na jeho penzion v Osvětimanech.

Definitivně se tak uzavřela od roku 2019 trvající kauza, ve které nejprve dotační úřad neúspěšně požadoval vrácení finanční podpory na výstavbu Mynářova penzionu v Osvětimanech na Uherskohradišťsku kvůli údajnému porušení dotačních podmínek. A následně neuspěl ani žalobce Martin Malůš, když se v téže kauze pokusil před soudem dokázat, že se Mynář dopustil při čerpání podpory na výstavbu penzionu dotačního podvodu. Shrnutí kauzy si můžete přečíst zde.

Ačkoliv šlo v posledních měsících o nejviditelnější Mynářův případ, nebyl zdaleka jediný. Malých či větších kauz Vratislava Mynáře popsali novináři během jeho desetiletého působení na Pražském hradě v pozici kancléře prezidenta Miloše Zemana celou řadu. Někdy byl Mynář uznán nevinným, v jiných úřady prezidentské kanceláři vyměřily pokutu. A některé zůstávají dodnes nedořešené.