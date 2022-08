Jak dostat učitele do škol? Růst platů zabral, pomoci by mohlo i uzákonění adaptačního období a mentor

Školy mají stále problém sehnat kvalifikované učitele, nejhorší je situace ve Středočeském, Karlovarském a Ústeckém kraji a také v Praze, ukázala analýza České školní inspekce. Někde je problém v tom, že platy učitelů nejsou dost vysoké v porovnání s jinými profesemi, jinde není pedagogická fakulta. V krajích se sociálními problémy by pomohla podpora školních psychologů a asistentů. A obecně také institut mentora, navrhuje ministerstvo školství. Praha 0:10 16. srpna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pokud mladí učitelé odchází, tak to většinou není z platových důvodů, ale je to kvůli nespokojenosti s prací, uvědomuje si ministerstvo školství | Foto: Petr Lundák | Zdroj: MAFRA / Profimedia

Nedostatek učitelů je dnes horší v Čechách než na Moravě, shrnuje ústřední inspektor Tomáš Zatloukal:

„Důvodem je zejména to, že absolventi pedagogických fakult nenastupují do praxe. Motivy mohou být různé, ve velkých městech a v Praze a jejím okolí to může být dáno lepšími pracovními příležitostmi, protože pedagogové jsou vybaveni celou řadou kompetencí, které jsou zajímavé a přínosné i pro jiné obory.“

A například v Karlovarském kraji chybí pedagogická fakulta, jmenuje další problém Zatloukal. „A plzeňská univerzita není schopná kapacitně obsloužit dva kraje a širší okolí.“

„Problémů je více a projevují se potom tím, že v některých regionech se kumulují také se socioekonomickým statusem a sociálními problémy regionu,“ shrnuje.

Například v Praze sice pedagogická fakulta je, ale na prvních stupních základních škol učitelé chybí. Podle Zatloukala to může být tím, že platy učitelů v metropoli nejsou dost vysoké v porovnání s ostatními profesemi.

V zahraničích to řeší tím, upozorňuje ústřední inspektor, že v zasažených regionech stát navyšuje učitelům podporu. Ať už jde o finance, nebo personální podporu ve formě speciálních pedagogů, školních psychologů a asistentů.

Růst platů pomohl

Problém a regionální výkyvy v počtu kvalifikovaných pedagogů si uvědomuje také ministerstvo školství. Ředitel odboru řízení regionálního školství z ministerstva Jan Mušuta tvrdí, že situace se zlepšila poté, co v posledních letech došlo k razantnímu nárůstu platu učitelů.

„Vidíme konkrétní dopady. Například z jednotlivých pedagogických fakult nám reportují, že se razantně zvedl podíl absolventů, kteří jdou učit. A stejně tak se k profesi vrací ti, kteří před několika lety vystudovali pedagogické fakulty, ale učit nešli. Vidíme, že financujeme víc pedagogických pracovníků než minulý rok, každý rok se to zvedá,“ vyzdvihuje Mušuta.

V krajích, kde platy učitelů nejsou dost vysoké v porovnání s jinými profesemi, to můžou podle něj řešit přímo zřizovatelé škol.

„Mají na to prostředky z rozpočtového určení daní anebo vlastní prostředky. A mnozí to dělají. A také mají další nástroje, například ve vyloučených lokalitách obce nabízejí učitelům třeba byty, nástupní příplatek, nástupní bonus. Ale využívají to bohužel ne s úplně velkým úspěchem,“ připomíná ředitel ministerského odboru pro regionální školství.

Právě tyto motivační bonusy a byty by mohly podle Mušuty přilákal do rodných krajů absolventy, kteří by jinak zůstali poblíž velkých měst. „Nějaké pozice se tím obsadí, jsou to desítky učitelů, kteří se vrátí,“ shrnuje.

Novinka: adaptační období

Ministerstvo také usiluje o podporu učitelů v takzvaném adaptačním období.

„Definujeme to jako dvouleté období po nástupu nového učitele. Abychom mu vytvořili prostředí, ve kterém se bude rozvíjet a zapracuje se tak, aby nebyl vystavován tolika stresovým situacím. Aby jeho well-being byl takový, že v profesi zůstane,“ říká Mušuta a vysvětluje, co očekává od novely zákona o pedagogických pracovníci a nové metodiky:

„Pokud mladí učitelé odchází, tak to většinou není z platových důvodů, ale je to kvůli nespokojenosti s prací, protože je náročnější, než si mysleli. Účelem adaptačního období tak je usnadnit nastupujícím učitelům tuto fázi tak, že jim bude přidělen uvádějící učitel, mentor, který mu ukáže, jak škola funguje, dá mu poznámky k tomu, jak třeba zvládat kázeň ve třídě, jak probírat látku. “

Na takového mentora má mít nárok každý začínající učitel.

Jak školy samotné usilují o to, aby si udržely učitele? Celou reportáž si poslechněte v audiozáznamu.