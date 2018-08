Ředitelé i před začátkem školního roku marně shání nové učitele, chybí hlavně matikáři a fyzikáři

Školáci mají před sebou poslední prázdninový víkend. Do lavic usednou už v pondělí. Někteří ředitelé škol ale ještě teď neví, jestli je vůbec bude mít kdo učit, jelikož do poslední chvíle shánějí kantory. Absolventům pedagogických fakult se totiž často nechce jít učit. Doporučujeme Praha 6:30 31. srpna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít "Je nedostatek učitelů na prvním stupni. Na druhém stupni a středních školách je nedostatek učitelů matematiky, fyziky, IT a odborných předmětů" | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

„Chtěla jsem jít učit. První motiv jít na pedagogickou fakultu byl ten, že mě ovlivnily moje učitelky ze střední školy,“ popisuje Radiožurnálu 26letá Alžběta Trtková.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý příspěvek o nedostatku učitelů

Že nepůjde za katedru, se rozhodla až v posledním ročníku studia na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.

„Během praxe jsem neměla problém se studenty, ale uvědomila jsem si, že v dnešní době to má učitel strašně těžké. Z důvodu, že děti mají momentálně větší práva než učitelé – a ti na ně nemají páku,“ vysvětluje.

Po škole tak Alžběta nakonec zamířila do administrativy. A není jedinou, které se nechtělo učit. Problém sehnat učitelku pro první stupeň měla třeba ředitelka pražské základní školy Na Smetance Hana Vítová.

Přejete si třídy s 80 dětmi? To je reálná hrozba, říká k nedostatku učitelů pedagog Číst článek

„Musím říci, že je to velice složitý boj, protože se dostáváme i my v Praze do situace, kdy kvalifikovaných pedagogů je méně a méně v určitých oborech,“ popisuje.

Přesný údaj o tom, kolik pedagogů chybí, nikdo nesleduje. Ministerstvo školství ale podle mluvčí Jarmily Balážové na podzim připravuje mimořádné šetření. I školské odbory potvrzují, že učitelů je málo.

Růst platů

„Je nedostatek učitelů na prvním stupni. Na druhém stupni a středních školách je nedostatek učitelů matematiky, fyziky, IT a odborných předmětů,“ říká místopředsedkyně odborů Markéta Seidlová. „Pravda je, že v současné době sanují nedostatek pedagogů kvalifikovaní důchodci,“ doplňuje.

Právě pedagogové přitom dostali loni v listopadu přidáno 15 procent. Mzdy ale rostly i v jiných oborech. Podle studie vědců z ekonomického institutu Cerge si ale ve srovnání s ostatními vysokoškoláky učitelé polepšili jen minimálně.

Čeština, která zní z rumunských školních lavic. Děti v Banátu si mateřský jazyk udržují i díky českým učitelům Číst článek

„Nakonec se vzhledem k platovému růstu všeobecně ukazuje, že extrémně nízké platy učitelů se zvyšovaly tempem o něco málo vyšším než ostatním,“ říká ekonom Daniel Münich (nestraník za Společně pro Husinec a Řež).

Ministerstvo školství plánuje pedagogům platy zvyšovat tak, aby za tři roky brali průměrně kolem 45 tisíc korun. A šéf úřadu Robert Plaga z hnutí ANO chce učitelům přidat už od příštího roku.

„Navýšení o 15 procent pedagogickým pracovníkům. Deset procent v tarifní části a pět procent v netarifní části, které se také projeví v odměňování,“ vysvětlil.

V České republice bylo v minulém školním roce přes 150 tisíc učitelů.