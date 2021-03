Očkujte učitele nad 55 let, vzkázal Plaga ředitelům. Dvě třetiny přihlášených jsou mladší, ukazují data

Přednostní očkování proti covidu využije i přes 100 tisíc zaměstnanců škol, kterým je méně než pětapadesát let. K vakcínám se tak dostanou dříve než řada lidí starších a chronicky nemocných. Odborníci upozorňují, že tato změna očkovací strategie může navýšit celkový počet obětí. Vláda jí chtěla ochránit pedagogy z ohrožených skupin, jenže doporučení lze v praxi snadno obejít. Stále přitom není jasné, kdy se které třídy znovu otevřou. Česko 5:33 12. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Očkování proti onemocnění Covid-19 | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Dovolujeme si Vás požádat o solidaritu a odpovědnost,“ psal koncem února ministr školství Robert Plaga (za ANO) ředitelům škol a školek s tím, že očkování mají přednostně dostat učitelé ve věku 55 let a starší.

Jak ale ukazují nově zveřejněná data o registracích učitelů a ostatních školských pracovníků na očkování, většina přihlášených je mladších a jen necelých 37 procent z nich má 55 let nebo víc. Přednost tak dostalo už přes 105 tisíc lidí, kteří nejsou zdravotníci ani rizikoví senioři.

Prioritní očkování učitelů a zaměstnanců škol kritizují výzkumníci sdružení v organizaci BISOP. „Školy bude dávat smysl otevírat teprve ve chvíli, kdy významně poklesne zátěž nemocnic, přičemž cestou ke snížení počtu pacientů je očkování seniorů – ne očkování učitelů,“ vysvětlují vědci Eva Blechová, René Levínský a Jakub Weiner v tiskové zprávě a odkazují na strategii vakcinace v Německu nebo na studii v časopisu Science.

„Musíme si uvědomit, že na zachránění jednoho života stačí naočkovat dvacet lidí v domech pro seniory, 160 lidí nad 80 let, ale desetitisíce učitelů. Očkování učitelů je naprostým nesmyslem a ohromnou chybou v současné epidemické situaci,“ varoval už na konci února v rozhovoru pro Radiožurnál matematik Levínský. Odkazoval tehdy na závěry profesora pediatrie bristolské univerzity Adama Finna, podle kterého očkování některých lidí přispěje k záchraně života pravděpodobněji než u jiných.

Podle českých statistik podlehne covidu přibližně každý šestý pozitivně testovaný senior ve věku 80 a více let. Ve věku nad 50 let je to asi jeden člověk z 25, naopak mezi lidmi mladšími 50 let umírá jeden nakažený z 2777.

Tímto pohledem je tak třeba co nejdříve očkovat spíše starší ročníky, případně zdravotníky, kteří v případě vlastní nákazy nemohou pracovat.

Ministerstvo školství ale v upřednostnění pedagogů nevidí problém. „Určení prioritních zaměstnanců je na řediteli školy, kritéria jsou pouze doporučující. Při určování prioritních zaměstnanců lze zohlednit individuální situaci konkrétních zaměstnanců,“ napsala serveru iROZHLAS.cz tisková mluvčí resortu Aneta Lednová.

Přitom na dodržování priorit mezi učiteli ministr Plaga speciálně apeloval. „Věříme, že se nám společným úsilím a svědomitým přístupem podaří zajistit, aby se očkování dostalo prioritně k těm osobám, které s ohledem na svůj věk či pracovní zařazení tuto ochranu potřebují nejdříve,“ zakončil svůj dopis ředitelům.

Kdo je učitel? Nevíme

Na ředitelích leží podle Plagy odpovědnost proto, že neexistuje žádná centrální evidence zaměstnanců škol. Každá škola tedy dostala jeden přihlašovací kód, který měli ředitelé předat prioritním pracovníkům. „Vzhledem k tomu, že unikátní kódy slouží z definice procesu k registraci více osob, existuje i možnost jejich zneužití,“ přiznal ministr v dopisu.

Aby se tímto kódem nemohli registrovat lidé, kteří na školách nepracují, na očkování je nutné přinést potvrzení s razítkem školy. Ani to ale není kde centrálně ověřit a zůstane na očkovacích centrech, zda a jestli vůbec ho budou nějak kontrolovat.

