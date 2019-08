Více peněz pro nové i stávající učitele. Plaga chce pro resort školství o miliardu víc z rozpočtu

Miliardu korun navíc na zajištění nových učitelů chce v rozpočtu na příští rok ministr školství Robert Plaga (ANO). Podle něj je třeba nalákat do škol více pedagogů kvůli tomu, že do škol přijde více dětí. Za důležité považuje také to, aby byl dodržen vládní slib navýšení platů učitelů do roku 2021 na 150 procent jejich úrovně z roku 2017. Řekl to v pondělí novinářům před jednáním o rozpočtu s ministryní financí Alenou Schillerovou (za ANO). Praha 9:45 19. 8. 2019 (Aktualizováno: 10:47 19. 8. 2019) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Robert Plaga | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Odchází populačně slabší ročníky ze školství. To znamená, že máme víc dětí ve vzdělávací soustavě a to s sebou nese samozřejmě takzvané nové výkony,“ vysvětlil.

Na pokrytí nákladů k vytvoření nových učitelských míst by podle něj v příštím roce měla jít další miliarda navíc oproti stávajícímu návrhu rozpočtu.

Plaga rovněž řekl, že bude spokojen, když ministerstvo financí dodrží slib navyšování platů učitelů v následujících dvou letech. Podle něj je zároveň důležité, aby platy ve školství rostly rychleji než v ostatních odvětvích.

Dosavadní návrh rozpočtu počítá se zvyšováním výdělků vyučujících o deset procent v roce 2020 a o devět procent v roce 2021 s tím, že jejich průměrný plat by měl být v roce 2021 minimálně 45 000 korun. Odbory už dříve oznámily, že budou požadovat v příštím roce navýšení platů učitelů o 15 procent a nepedagogických pracovníků ve školství o deset procent. Chtějí o tom ještě vyjednávat s vládou.

Průměrný plat učitelů v prvním čtvrtletí letošního roku činil 36 224 korun měsíčně. Výdělky nepedagogů ve školách, tedy třeba školníků, uklízeček či hospodářek, byly letos v prvním čtvrtletí v průměru 19 359 korun. Průměrná mzda v ČR činila ve stejném období 32 466 korun.

Plagův resort by měl podle návrhu rozpočtu v příštích dvou letech v porovnání s letošním rokem dostat 18,7 miliardy korun navíc na růst platů učitelů i nepedagogických pracovníků v regionálních školách.

Méně peněz na sport

Školství by mohlo v příštím roce hospodařit s příjmy 223,9 miliard korun, a to včetně evropských dotací. Letos má zhruba 205,8 miliardy korun.

Rozpočet na sport v kapitole ministerstva školství by měl příští rok klesnout o půl miliardy korun proti letošku a v dalších dvou letech pokaždé o další miliardu. Letos jde na jeho výdaje sedm miliard korun. Podle Schillerové pokles souvisí se vznikem Národní sportovní agentury a tím, že ministerstvo nyní utlumuje své dotační programy.

Podle ministryně se zřejmě část peněz z letošního rozpočtu nyní nevyčerpá a peníze by se pak měly převést do příštího roku. Ve výsledku by tedy mělo jít na sport příští rok podobné množství peněz jako letos, dodala Schillerová.