Kantoři v černém. Stovky učitelů v Česku protestovaly oblečením proti nízkým platům

Někteří učitelé ve čtvrtek přišli do práce v černém oblečení nebo s páskou na ruce. Protestují tak proti špatnému financování školství a s tím souvisejícími nízkými platy. Protest naplánovali na den učitelů, který připadá na výročí narození Jana Amose Komenského 28. března. Akci Den v černém podpořily třeba spolky Učitelská platforma a Pedagogická komora. Praha 15:15 28. března 2019

Učitelé chtěli akcí upozornit na svou nespokojenost s financováním a různými opatřeními ve školství. Podle zástupců obou spolků je české školství extrémně podfinancované a práce pedagogů se dost nedoceňuje.

„Bez radikálních investic do oblasti školství nelze očekávat zkvalitnění a zefektivnění vzdělávacího systému v ČR,“ uvedla předsedkyně Učitelské platformy a středoškolská učitelka Petra Mazancová.

Podle prezidenta Pedagogické komory Radka Sárköziho se do protestů zapojily stovky učitelů. Z ankety na facebooku spolku vyplývá, že to bylo kolem 40 škol a zhruba 560 jednotlivých učitelů v dalších školách. Zájemci mohli vyplňovat i formulář na webu Pedagogické komory. „Ve formulářích je to číslo podobné, ale do jaké míry se kryjí facebook a formuláře, nedokážu vyhodnotit,“ řekl Sárközi. Učitelé se k účasti v akci nemuseli nikde registrovat.

Sárközimu vadí kromě jiného záměr ministerstva, aby na druhém stupni základních škol mohli učit i lidé bez pedagogického vzdělání, a odkládání změn v současném nastavení inkluze. Učitelská platforma pak kritizuje zavádění nesystémových a neověřených opatření ve školství, jejich časté střídání a nejednotné vládní vize.

Růst mezd

V černém oblečení přišel do práce například Pavel Kantor, ředitel a učitel základní školy v Jablunkově na Frýdecko-Místecku. Nelíbí se mu, že poslanci včera přestali trvat na plánu zvýšit platy učitelů do konce příštího roku na 130 procent průměrné mzdy. „Opravdu se mi nelíbí ten výsledek v Poslanecké sněmovně z posledních dnů,“ vysvětluje.

Podle statistik ministerstva školství vzrostl průměrný plat učitelů v loňském roce na 35 089 korun. Proti roku 2017 si polepšili zhruba o 11 procent a za posledních pět let přibližně o 31 procent. Průměrná mzda v Česku loni stoupla o 8,1 procenta na 31 885 korun hrubého měsíčně.

Podle ministra školství Roberta Plagy z hnutí ANO vláda dodrží svůj slib, zvýšit do konce roku 2021 platy na jeden a půl násobek toho, co měli v roce 2017. „Na tom plánu se dneškem, včerejškem ani předvčerejškem nic nezměnilo, stojíme si za tím,“ prohlásil Plaga.

Vláda ve svém programu slíbila, že platy učitelů vzrostou do roku 2021 zhruba na 46 tisíc korun. Platy pedagogů se zvedly naposledy letos v lednu o 15 procent, z toho o deset v tarifech a zbytek šel na odměny a příplatky. Další zvýšení o 15 procent plánuje vláda od ledna příštího roku.

Černým oblečením svou nespokojenost se stavem školství dávají najevo i učitelé na Slovensku.