Učitelé by měli být prohlášeni za zaměstnance v první linii, říká předseda školských odborů

V úterý ráno dostali ředitelé škol manuály, v nichž jim ministerstvo školství radí, jak vyučovat při epidemii koronaviru. „Uvítali bychom, kdyby se tak stalo dříve a byli bychom také rádi, kdyby s námi proběhla nějaká konzultace, což se ale nestalo," řekl ve Dvaceti minutách Radiožurnálu předseda Českomoravského odborového svazu pracovníků školství František Dobšík. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 20:31 18. srpna 2020

František Dobšík nedávno prohlásil, že se dá očekávat, že pro učitele bude případná nákaza znamenat daleko větší komplikace než pro děti | Zdroj: Profimedia

Manuál se věnuje hlavně provozu škol, jedna z jeho kapitol se ale zaměřuje na samotné zaměstnance. „Pasáž je nedořešena. Mohlo tam být pregnantněji vyjmenováno, kdo je a kdo není ohrožená skupina, abychom se potom nedohadovali s řediteli,“ tvrdí Dobšík.

Pokud by některý z žáků projevoval známky nákazy, bude podle dokumentu záviset hlavně na součinnosti školy s hygienickou stanicí. „Z praxe vím, že když se ředitelé chtěli někam dovolat, tak to byl velký problém. Věřím, že v manuálu mají na stanice nějakou přímější vazbu a že to bude fungovat.“

Distanční vzdělávání

Ministr školství Robert Plaga (hnutí ANO) říká, že učitelé nemusí dohánět všechnu zameškanou látku a mají se zaměřit jen na klíčové předměty. Nepovede to k tomu, že učitelé budou přetížení?

„Může to hrozit. Ve hře je novela školského zákona, která legalizuje distanční vzdělávání, což je pozitivní, ale není tam řečeno, v jakém penzu to bude. V manuálu se píše i o smíšené výuce, ale měla by tam být nastavena přesnější pravidla,“ komentuje František Dobšík.

Manuál mimo jiné obsahuje doporučení České školní inspekce, jak mají učitelé přistupovat k rozjezdu výuky a jak podpořit děti, které mají z minulého roku velké mezery. S doučováním by měli vypomoct studenti pedagogických fakult.

„Tato možnost mě mile překvapila. Prováže se výuka na vysokých školách s praxí. Pokud to bude umožněno a naši budoucí kolegové do toho vstoupí, tak to považuji za velmi dobrý nápad,“ tvrdí předseda školských odborů.

Učitelé v první linii

František Dobšík nedávno prohlásil, že se dá očekávat, že pro učitele bude případná nákaza znamenat daleko větší komplikace než pro děti. U nich je průběh daleko méně agresivní, než může být u učitelů. „Zaměstnanci se na druhém stupni setkají s velkou skupinou dětí, takže možnost nákazy je větší,“ popisuje.

Učitelé by proto podle něj měli být prohlášeni za zaměstnance v první linii. „Nechci srovnávat učitele se zdravotníky, ale je rozdíl být celé dopoledne v kontaktu s dětmi, než se s někým potkat třeba v lékárně. Je to profese, která je rizikovější než jiné,“ myslí si Dobšík.