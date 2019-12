‚Během deseti let nebude mít kdo učit.‘ Učitelé dostanou od ledna přidáno, podle odborů je to málo

Nadcházející rok přinese zhruba 150 tisícům učitelům, jež v Česku pracují v mateřských, základních a středních školách, víc peněz. Platy jim porostou přibližně o 10 procent. Ministerstvo školství si růst platů chválí, odbory s ním ale spokojené nejsou. Na podzim letošního roku kvůli tomu i stávkovaly. Praha 6:00 26. prosince 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Učitelům by měly růst platy i v roce 2021, podle ministra Roberta Plagy minimálně o devět procent. | Foto: Fotobanka Pixabay

„Do školství pořád nejdou peníze, které by tam být měly. Platy učitelů jsou na takové úrovni, že během deseti let, až odejdou silné ročníky učitelů do důchodu, nebude mít kdo učit,“ říká ředitelka jazykové školy v pražské Horáčkově ulici Jana Libichová.

Důvodem jsou podle ní peníze. „S těmi platy, jaké jsou, absolventi do škol nastupovat nechtějí. A já se jim nedivím,“ dodala Libichová, jejíž škola se první listopadovou středu přidala k učitelské stávce. Tehdy se podle odborářů uzavřelo nebo omezilo provoz celkem na čtyři. Dalších tři tisíce zařízení stávku podpořily symbolicky.

Zachovat proporce platů

Částka, kterou učitelé dostanou příští rok na platy, se už ale nezměnila. Od ledna můžou učitelé počítat s růstem tarifní složky platu o osm procent, další dvě procenta půjdou na odměny.

„Od začátku byl dán desetiprocentní objem. Celá podzimní debata s odbory byla jenom o tom, kolik půjde do tarifu, tedy jistoty pro každého, a kolik bude mít ředitel k tomu, aby učitele ocenil jako manažer té dané školy,“ řekl k listopadovým stávkám ministr školství Robert Plaga z hnutí ANO.

Odboráři chtěli původně vyjednat víc peněz. Předseda školských odborů František Dobšík je ale rád, že příští rok porostou učitelům platy v tarifech a ne o dříve zvažovaný plošný příplatek.

„Je to rozprostřeno podle náročnosti. Práce od asistentů, pedagogů po učitele na základních a středních školách. Nám jde o to, aby proporce platů zůstaly zachovány. Ne jako to chtěl pan ministr – plošný příplatek,“ vysvětlil Dobšík.

O pětinu méně než ostatní

V první polovině letošního roku učitelé vydělávali průměrně přes 37 tisíc korun. I tak je ale jejich příjem o pětinu nižší než průměrný plat vysokoškoláků v jiných oborech.

„Učitelské profesi konkurují všechna ostatní zaměstnání vyžadující vysokoškolské vzdělání, včetně právníků, lékařů, IT expertů a dalších profesionálů,“ upozorňuje anylytik Daniel Münich.

„Když se lidé na konci střední školy rozhodují, co studovat a vidí tu platovou bídu učitelů, rozhodne se velká část z nich touto cestou nejít. Tím jsou pro tento systém téměř definitivně ztraceni.“

Připravovaná strategie

Učitelům by měly růst platy i v roce 2021. Podle ministra Roberta Plagy to bude minimálně o devět procent. Vláda tím chce splnit závazek, který má ve svém prohlášení - aby v roce 2021 brali učitelé 150 procent průměrné mzdy roku 2017.

V dalším rozpočtu ale ministr školství nechce řešit jen platy. „Je to i o podmínkách ve školách. Na to dává odpovědi Strategie 2030+, kterou připravujeme. V ní se musíme zaměřit na navýšení ostatních neinvestičních výdajů ve školství, které jsou o pomůckách nebo zvláštním vzděláváním pedagogů,“ řekl Plaga. Jeho cílem je zároveň dostat podporu blíže k učitelům.

I přes další zvýšení platů ale čeští kantoři podle Münicha zaostávají za průměrem zemí OECD. „To by platy musely být ne slibovaných 45 tisíc, kam se možná za dva roky dostanou, ale 55 tisíc,“ popsal. Tedy o dalších deset tisíc navíc.