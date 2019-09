Čtyři z pěti vysokoškoláků mají ve středním věku vyšší plat než učitelé. Startovní pozici mají stejnou

Prvních pár let po startu kariéry jsou na tom podobně jako jejich vysokoškolsky vzdělaní vrstevníci, pak se ale učitelé začnou v platovém srovnání propadat. A okolo čtyřicítky jsou už čtyři z pěti absolventů vysokých škol placení lépe než pedagogové. Ukazuje to nová studie ekonomického institutu Cerge. Platy českých učitelů - navzdory růstu v předchozích letech - stále patří mezi zeměmi OECD k těm nejnižším. studie Praha 7:02 6. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Učitel, pedagog, státní maturita (ilustrační foto) | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

„Učím pátým rokem. Když jsem nastoupila, brala jsem 17 000 čistého bez odměn. V současné době mám okolo 22 000 čistého bez odměn. Na účet mi chodí v průměru čistého asi okolo 24 až 25 000,“ vysvětluje Radiožurnálu osmadvacetiletá učitelka na pražské základní škole Kateřina.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Průměrný plat učitele už je v Česku vyšší než celostátní průměrná mzda. Více si poslechněte v reportáži Pavly Lioliasové

Čistý příjem okolo 25 000 měsíčně není při jejím věku a vzdělání ničím neobvyklým. Na rozdíl od jiných vysokoškoláků už ale nemají zatím učitelé tak dobré vyhlídky do budoucna.

„Někdy před sedmi lety došlo k výraznému zvýšení platů začínajících učitelů, takže ti jsou na tom v relaci ke svým vrstevníkům nejlépe. S narůstajícím věkem, praxí ve škole ale zaostávají za svými vrstevníky, kteří pracují v jiných profesích. Takže potom ve středním věku rozdíl oproti ostatním vysokoškolsky vzdělaným je obrovský,“ říká autor studie Daniel Münich z ekonomického institutu Cerge.

Podle něj si učitelé minulý rok polepšili, podobně jako ostatní zaměstnanci ve veřejném sektoru. „Rostly něco přes dvanáct procent, ale zároveň rostly platy v celém veřejném sektoru lehce nad deseti procenty. Rozdíl mezi učiteli a zbytkem byl relativně malý,“ dodává Münich.

Minimální motivace

Učitelé by měli dostat přidáno i v příštím roce. Ministr školství Robert Plaga z hnutí ANO počítá s desetiprocentním navýšením pro pedagogy, sedmiprocentním pro nepedagogy.

Syndrom vyhoření trápí každého pátého českého pedagoga. Nezvládají například oddělit osobní a profesní život Číst článek

To je ale podle šéfa školských odborů Františka Dobšíka málo. Chtěl by 15 procent navíc pro učitele a 10 procent pro ostatní profese. „Pokud chceme opravdu, aby to bylo atraktivní, tak deset procent je v podstatě jenom jakési zasypávání dluhů z minula a že těch 15, které jsme měli spočítáno i pro příští rok, je samozřejmě více miliard. A to je podle nás více motivační,“ vysvětluje Dobšík.

Dobšík chce proto o platech učitelů dál jednat. „Chceme to posunout dál, aby tady opravdu rozhodla paní ministryně financí, potažmo premiér, jak to s růstem platů v jednotlivých sférách bude,“ říká Dobšík.

Podle studie Cerge je problém taky v tom, že české školství neumí pomocí odměn ohodnotit nadprůměrné učitele. „Prostor pro vedení školy – odměnit pracovitost, kvalitu, zásluhy, motivovat – je minimální. Dokonce v loňském roce z našich zjištění se ukazuje, že to málo, co měli ředitelé na odměny, tak se procentní částka ještě snížila,“ připomíná Münich. Průměrný plat českého učitele byl podle studie Cerge minulý rok zhruba 36 tisíc korun.