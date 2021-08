Nebýt covidu, měli by prázdniny. Část učňů dohání praxi na závěrečné zkoušky během letních měsíců

Ráno vstanou, jdou do školní dílny a připravují se na praktické zkoušky - takový program mají o letošních prázdninách zhruba 3000 učňů závěrečných ročníků. Dohánějí tak praxe, které nemohli mít v minulém školním roce kvůli pandemii koronaviru. Letos jim to mimořádně umožnilo ministerstvo školství. Z celkem 500 učilišť v Česku toho využilo zhruba 60. Chrudim 0:10 12. srpna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zatímco někteří učni dohánějí praxi ve škole, jiní si našli placenou brigádu (ilustrační foto) | Foto: Filip Jandourek

Ondřej Blažek je ve třetím, závěrečném ročníku oboru obráběč kovů. U soustruhu se připravuje na závěrečné zkoušky, které ho čekají v příštím týdnu. Jaké to je tedy chodit v létě do školy?

„Moc dobré to není. Sedm měsíců, co chybí, se musí dohnat. Určitě se dá v létě dělat cokoli jiného než škola. Plán byly určitě jiné – nějaká dovolená, akce, ale co se dá dělat. Nebyla jiná možnost, abych zkoušky dodělal,“ říká pro Radiožurnál.

V létě dohání praxi také Patrik Blažek, který se třetím rokem učí automechanikem. „Není to zase tak hrozné. Tím, jak jsme týden doma a týden chodíme na praxi, tak je to v pohodě a jsem rád, že sem chodíme. Jak jsme byli doma rok a půl, tak nám praxe chyběla,“ míní.

Odborný učitel Ondřej Holý se o svoje svěřence u praktických zkoušek nebojí. „Tolik zameškání jsme neměli, protože jsem tu měli individuální studium. Jakmile nám umožnili výuku jeden na jednoho, tak sem začali kluci zase chodit – každý den přišel jeden, probrali jsme téma a další den přišel druhý a takhle to šlo celý týden,“ popisuje.

Praxe i placené brigády

Podle ředitele školy Františka Mihulky se z 62 žáků v závěrečném ročníku do letní praxe pravidelně nezapojují přibližně tři nebo čtyři učni.

„Říkal jsem jim, že je to povinné. Ale když rodiče napíšou omluvenku, nic nezmůžu. Od 16. srpna ale začínají praktické závěrečné zkoušky a vystavují se nebezpečí, že nezvládnou to, co je potřeba, aby zvládli.“

Někteří učni si na léto našli placenou brigádu, která se jim zároveň započítává jako praxe - do školních dílen tak chodit nemusí. „Firmy velice oceňují to, že si hocha mohou nezávazně prohlédnout, jaký je jeho vztah k práci. On se zas může podívat, kde by dělal a mnozí z nich mají nabídku na zaměstnání ještě, než jsou vyučeni. I kdybychom jich měli dvakrát tolik, všechny je na trhu práce udáme,“ uvedl Mihulka.

Drtivá většina učňů, celkem 23 tisíc, skládala podle ministerstva školství závěrečné zkoušky v běžném termínu na konci školního roku. Dalším třem tisícům učňů školy přesunuly praktické zkoušky na červenec a srpen.