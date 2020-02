Prodavač obchoduje s účtenkami lékárny, kde pracuje. Kritizuje ho za to jeho šéf z krajské buňky ANO

Prodavač z Benu lékárny v Trhových Svinech Ondřej Valena, který je zároveň člen vládního hnutí ANO a místní zastupitel, podle zjištění serveru iROZHLAS.cz shromažďuje účtenky, které si zákazníci nevezmou. A poté je na internetu přes stránku Bazar účtenek vyměňuje s dalšími uživateli.

Podobným způsobem si hráči v účtenkové loterii zvýšují možnost výhry.

Svoje jednání odmítl po opakovaných dotazech vysvětlit. Takové chování odsuzuje šéf krajské buňky hnutí ANO a jako neetické ho označil právník specializující se na EET. Trhové Sviny (Jihočeský kraj) 7:00 22. února 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nejprve se účet člna hnutí ANO na Bazaru účtenek jmenoval Ondřej Valena, Trhové Sviny. Po dotazech reportéra Českého rozhlasu jej přejmenoval na VALY VALY, Trhové Sviny | Zdroj: Koláž iROZHLAS

Účet Ondřej Valena, Trhové Sviny měl na Bazaru účtenek přes 4000 kladně hodnocených účtenek, což znamená, že většina hráčů účtenkovky mohla v pořádku zaregistrovat stvrzenky, které tam zastupitel jihočeského města nabídl.

Podivné praktiky v účtenkovce: hráč zaregistroval 11 tisíc dokladů za měsíc, ministerstvo to neřeší Číst článek

Každý hráč podle pravidel může do loterie zaregistrovat jen jednu účtenku od jednoho obchodníka jednou za den. Proto krátce po startu účtenkovky vznikly na internetu stránky, které usnadňují hráčům výměnu účtenek od obchodníků, kde nakupovali víckrát než jednou. Čím víc jich totiž každý zaregistruje, tím více se zvyšuje pravděpodobnost, že v loterii vyhraje milion korun nebo auto.

Na nekalé praktiky v účtenkovce už v minulosti upozornil server iROZHLAS.cz, což vedlo k úpravě pravidel hry a omezení na 500 registrovaných „losů“ od jednoho hráče za měsíc.

Valena nabídl k výměně už tisíce účtenek. Většina z nich pocházela z Benu lékárny v Trhových Svinech, kde pracuje. Značné množství pak bylo z řetězce obchodů s potravinami Coop. V ostatních případech šlo spíše o jednotlivé nákupy.

Prodejce navštívil přímo v lékárně v Trhových Svinech reportér Českého rozhlasu České Budějovice. Ověřil, že při nákupu zákazníkům účtenku bez problémů nabízí. Přesto, když se reportér představil a zeptal se ho, proč obchoduje na internetu s doklady o zaplacení a jak účtenky získává, nechtěl Valena na otázky odpovídat a věc jakkoli komentovat. O den později pak účet na Bazaru účtenek přejmenoval ze svého jména na VALY VALY, Trhové Sviny.

Na otázku, proč si svůj účet přejmenoval, serveru iROZHLAS.cz v telefonickém rozhovoru odpověděl: „To je moje věc.“ Na přímou žádost o potvrzení, jestli je účet skutečně jeho, opět odmítl reagovat.

Neetické jednání

Praktika, kdy prodavač nabízí účtenky prodejny, kde pracuje, by podle právníka specializujícího se na elektronickou evidenci tržeb a loterii učtenkovka Miroslava Hájka mohla být proti pravidlům loterie. Ty ale nejsou zcela konkrétní.

Změny v účtenkovce vyjdou téměř na 700 tisíc. Ministerstvo omezí vyšší výhry, přidá ty za stovku Číst článek

„Tam se obecně říká, že pořadatel hry má možnost vyřadit účtenky, které byly získány nebo zaregistrovány podvodným nebo neetickým způsobem. A to je všechno. Blíž se tam nerozvádí, co by mělo být tím neetickým nebo podvodným způsobem,“ popsal.

Vzhledem k účelu, pro který byla účtenkovka zřízena – tedy „pro motivaci kupujících, kteří platí a kterým by měla být účtenka vydána, aby si ji odebrali od prodávajícího,“ může jít podle Hájka právě o neetické jednání.

„Pokud někdo postupuje tím způsobem, že má přístup k účtenkám, které byly vystaveny v souladu se zákonem, ale nebyly odebrány kupujícím, tak už je to nějaká praxe, která poněkud je v rozporu s původním účelem a tím pádem by se dala vznést otázka, jestli je to etické nebo ne,“ myslí si s tím, že v takovém případě by se podle něj „o určité etičnosti dalo pochybovat“.

Vlajková loď ANO

Hájek se také pozastavil nad tím, že podobným způsobem se chová člen hnutí ANO. „Pokud elektronická evidence tržeb je jakousi vlajkovou lodí toho hnutí, tak pokud nějaký člen jedná způsobem, který popírá funkci a smysl té hry, tak je to pak otázkou nějaké politické korektnosti,“ dodal.

Účtenky, které Ondřej Valena nabízel k výměně | Zdroj: Repro Bazar účtenek

A za pravdu mu dává i krajský šéf vládního hnutí Libor Moravec. „Samozřejmě EET je dobrá věc a samozřejmě i účtenková loterie je dobrá věc. Ale jakékoliv zneužití této účtenkové loterie zásadně odsuzuji. Pokud se potvrdí vaše slova, tak to zásadně odmítám,“ řekl serveru iROZHLAS.cz.

Situací se podle svých slov bude nyní zabývat. „Pro mě je to nová informace, samozřejmě ji prověřím a podle toho učiním další kroky,“ dodal s tím, že bude chtít mluvit přímo s Valenou.

Vyloučení z loterie

Podle ministerstva financí ale nemusí jít v případě Ondřeje Valeny o porušení pravidel loterie. „Pokud si soutěžící mezi sebou dobrovolně vyměňují účtenky, nejedná se nutně o porušení pravidel,“ popsal mluvčí resortu Michal Žurovec.

Změny v účtenkovce? Doklady za halíř Schillerová nezakáže, problémy chce řešit ‚individuálně‘ Číst článek

Stejně jako Hájek ale zdůraznil, že hráč může být z loterie vyloučen. „Pokud by se ale prokázalo, že soutěžící dosáhl výhry podvodným nebo neetickým způsobem, například by prodejce záměrně nevydal účtenku, nebo zaregistroval kopii vydané účtenky, může ho v takovém případě podle herního plánu ministerstvo financí nebo provozovatel účtenkovky ze hry vyloučit,“ dodal.

Redakci není známé, zda Valena během své účasti ve hře někdy vyhrál.

Měsíčně ministerstvo zaplatí firmě Wincor Nixdorf za správu loterie Účtenkovka 1 032 785 korun bez DPH. K tomu se ministerstvo zavázalo, že bude firmě platit 0,62 koruny za SMS zprávu, která bude s provozem účtenkovky spojena a dalších 1,67 korun pokud bude převádět peníze na účet výherce. Vyplývá to ze smlouvy zveřejněné v Registru smluv.

Celková hodnota smlouvy, kterou ministerstvo financí uzavřelo, vyšla na 61 967 100 bez DPH. Pokud se rozpočítají měsíční náklady na provoz a ještě výše roční výhry, přijde Účtenkovka daňové poplatníky na 6,5 milionu korun bez DPH měsíčně.

„Do měsíčních výdajů se započítávají i ceny. 1. výhra činí 1 milion korun, 2. výhra automobil, 3. výhra 300 tisíc korun a 4. výhra 200 tisíc korun. Pátý vylosovaný hráč dostane sto tisíc korun,“ uvedlo už dříve ministerstvo.