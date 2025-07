Údaje v technických mapách jsou podle kontrolorů nespolehlivé. Omezuje to rozvoj internetu

Digitální technické mapy neobsahují spolehlivé informace o poloze plynovodů, vodovodů, kanalizací, elektrických a komunikačních kabelů i dalších prvků technické infrastruktury. Zjistil to Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) při kontrole využití peněz na vznik a vývoj digitálních technických map. Systém těchto map je podle NKÚ z hlediska údajů neúplný a nespolehlivý. Důvodem je to, že vlastníci infrastruktury nezanášejí požadované údaje do map.

Praha 9:28 14. července 2025