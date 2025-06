Ani tři kola nestačila při hlasování o novém generálním řediteli České televize (ČT). Už po prvním kole to vypadalo na plichtu. Mediální manažerka z CNC Libuše Šmuclerová dostala jeden hlas, ex-šéf ostravského studia, bývalý zpravodaj ČT Miroslav Karas nedostal žádný, stejně jako šéf televizního sportu Jiří Ponikelský. Většinu si rozdělili šéf programu ČT Milan Fridrich a šéf obchodu Hynek Chudárek. A pak se to zabetonovalo…?

Je to tak. Pro nás, co jsme seděli na místě ve středu a sledovali dramatické dění, to byla taková napínavá miniserie. Protože zatímco většina lidí měla jenom audiopřenos na webu ČT, tak my jsme měli i obraz, takže jsme skutečně viděli, jak to tam probíhá. Člověk třeba vidí gesta jednotlivých kandidátů vůči sobě. Byl tam třeba hezký moment, kdy Libuše Šmuclerová prohlásila, že by se chtěla podívat na to, jak se v ČT přerozdělují peníze na sport. A u toho se významně podívala na svého protikandidáta Jiřího Ponikelského. Všechny tyhle drobnosti dotvářely atmosféru. Po prvním kole to skutečně vypadalo, že k volbě ředitele dojde. Dokonce k celkem očekávatelné volbě, protože oba muži, Milan Fridrich i Hynek Chudárek, byly popisováni jako favorité. Pak se to ale zabetonovalo a začal se přelévat jeden hlas, který byl pro Libuši Šmuclerovou. Zjevně se tedy postupně přidával nejprve k Hynku Chudárkovi…

Ve druhém kole a ve třetím potom k protikandidátovi Milanu Fridrichovi.

Ano. Ale tohle přelévání hlasů stejně na zvolení generálního ředitele nestačilo. Zákon předpokládá, že vítězný kandidát musí mít alespoň deset nebo více hlasů. V radě ČT jsou teď zjevně vytvořené dva bloky, které jsou stejně silné.

Ani ve druhém a třetím kole tedy nebylo dosaženo potřebného počtu. Nejdřív to bylo 9 k 8 pro Hynka Chudárka, pak 9 k 8 pro Milana Fridricha. Kdo je ten přelétavec a jak jsou bloky rozděleny?

Kdo je přelétavec, nevíme, protože je volba tajná. Hlasuje se do volební urny. Můžeme tedy pouze předpokládat, že to byl ten, kdo hlasoval pro Libuši Šmuclerovou a teď se střídavě přiklání k jednomu a druhému táboru. A nestačí to. Musí se tedy přesvědčit ještě nejméně jeden další, který se k příslušnému táboru přikloní.

Na tábory a jejich členy jsem se ptal z toho důvodu, že dva dny před volbou přišel server Seznam Zprávy s tím, že ví o třech frakcích a že se týkají předsedy rady Karla Nováka, Pavla Matochy a Vlastimila Ježka. Ze tří frakcí, které můžete, nebo nemůžete potvrdit, se staly dvě? A jsou tam důležité ty jmenované osoby?

Ano, myslím si, že tímhle směrem to můžeme určit.

Pavel Matocha vs. Vlastimil Ježek a lidé kolem nich?

To by možná bylo lepší. Vlastimil Ježek, který byl velmi aktivní v odvolávání Jana Součka, je nyní nepochybně aktivní v tom, kdo by měl dostat hlas a pokračovat v televizi.

Takže je to víc politika než grillování a programy kandidátů?

Slovo politika podle mě příliš asociuje vlivy zvenčí nebo od politiků. Spíše to nazvěme politikaření. Je to zkrátka dohadování toho, kdo bude v radě silnější a který kandidát vyhraje. Je to trochu smutné z toho pohledu, že ať už zvolí kohokoliv – pokud tedy zvolí – tak ten člověk vstupuje do funkce trochu v oslabení, protože jestli bude zvolen třeba jenom deseti hlasy, tak to bude přesně ten těsný mandát, který říká, že vás celá rada nepodporuje a bude vás třeba ostřelovat.

Kauzy

Mluvíte o vlivech zvenčí. Co vlivy zevnitř? Co říkáte na informace serveru aktuálně.cz, že neúspěšný kandidát Petr Mrzena – shodou okolností ředitel zpravodajství ČT – ovlivňoval volbu tím, že údajně obesílal radní, ať nevolí Milana Friedricha. Reakci Petra Mrzeny jsem těsně po hlasování nezaznamenal. Panu Mrzenovi jsem psal, i mluvčímu ČT, který mi odpověděl, že management ČT se musí nejprve s celou situací podrobně seznámit a až následně poskytne bližší vyjádření.

Tahle informace způsobila na zasedání rady poprask, protože vyšla právě v průběhu druhého kola hlasování s tím, že se rozesílání SMS mělo odehrát před prvním kolem. Čili to bylo opravdu velmi čerstvé. Všichni se tam pak v zákulisí zajímali, jestli už někdo něco ví a jak se k tomu vůbec ČT postaví. Vím, že vedení ČT teprve samo začalo zjišťovat všechny souvislosti a informace, co se údajně mělo stát a jak to mělo vypadat. Za mě je zcela nepřípustné, aby ředitel zpravodajství ČT ovlivňoval to, kdo má, nebo nemá být ředitelem ČT. Zvlášť takovýmto způsobem, že nedoporučuje konkrétního kandidáta. Takže je to problematické hned v několika směrech. Jednak to znedůvěryhodňuje celou instituci, protože to vypadá, že si její vedoucí manažeři chtějí vybírat ředitele. Druhý problém je v tom, že to je ředitel zpravodajství. Znedůvěryhodňuje to bohužel právě to, jak ČT přistupuje k takovému fungování. A myslím, že jeho setrvání ve funkci bude neobhajitelné.

Pokud se to tedy skutečně stalo. Server se odvolává na několik anonymních zdrojů, přičemž autor textu Vratislav Dostál viděl údajně i screenshot jedné z SMSek.

Ano.

Petr Mrzena je tedy měl odesílat před prvním kolem hlasování, tedy už poté, co proběhlo grillování, v rámci kterého Milan Friedrich například řekl, že nikdo nemá nic jistého na věky. Reagoval tak na otázku, jak by jednal s vrcholnými manažerskými pozicemi, kdyby se stal generálním ředitelem.

Je pravda, že Milan Friedrich nebyl úplně konkrétní v tom, co by se stalo, nebo nestalo s vedením zpravodajství.

„S každým jednotlivým vedoucím a člověkem (…)a chtěl slyšet jeho názor, jak tam věci fungují (…) Myslím si, že nebylo úplně šťastné sloučit publicistiku a zpravodajství pod jednoho šéfredaktora…“ Milan Fridrich, kandidát na generálního ředitele ČT (10. jednání Rady ČT, 18. 6. 2025)

Říkal, že by se chtěl s těmi lidmi nejdřív sejít, shromáždit názory.

Ale taky třeba naznačoval, že je proti kumulaci funkcí ve zpravodajství, aby byl třeba šéfredaktor zároveň moderátorem a podobně.

Anebo aby byl šéf zpravodajství i publicistiky zároveň. To, že se tak stalo a že byla funkce sloučena, označil za chybu…?

Přesně tak, nebo například sloučení domácí a ekonomické redakce. Zaznívaly tam tedy výhrady vůči fungování zpravodajství jako takového, ale nezaznělo tam, že by z toho musely být bezprostředně vyvozeny personální důsledky. Zvláště, když se bavíme o atmosféře jen několik měsíců před sněmovními volbami, což je pro zpravodajství ČT zcela zásadní úkol a musí to všechno běžet jako na drátkách. Takže tohle opravdu zapůsobilo jako bomba, zejména ve chvíli, kdy je v perexu článku uvedeno, že se to stalo před prvním kolem volby. Chci ale dodat, že ten článek je poměrně svérázně napsaný. To není čisté…

… Vratislav Dostál je komentátor?

Je to článek, který spojuje komentář a zpravodajství. Vratislav Dostál je také bývalý člen Rady ČT. Dovozuje motivace a hodnotí chování Petra Mrzeny nad rámec zpravodajského textu, navíc tam není žádné vyjádření Petra Mrzeny. Takže celá atmosféra volby byla opravdu ovlivněná tím, že se tahle informace objevila. Způsobila poprask, ale nikdo nevěděl, jestli je uvěřená.

Vratislav Dostál na svém účtu na síti X o Hynku Chudárkovi psal v souvislosti s před pár měsíci odvysílaným dílem pořadu Sama doma. Ten se zabýval reprodukční klinikou, která si za to měla zaplatit. Rada ČT pořádala o stanovisko Radu pro rozhlasové a televizní vysílání kvůli možnému porušení zákona. A podle Dostála „někteří lidé intervenovali v RRTV, aby výsledek analýzy zveřejnila až po volbě ředitele“. Řeklo mu to prý několik zdrojů, na záznam ale nikdo. Obchodní šéf Chudárek odpovědnost za tu kauzu odmítá…?

Ano, distancoval se od toho, že by úsek obchodu ČT nesl za tento konkrétní případ jakoukoliv odpovědnost.

„… tady pořád hovoříme o něčem, za co nenese odpovědnost obchod (…) …podle vnitřních předpisů za to odpovídá dramaturg pořadu (…) na finální otázku, jestli si myslím, že za to nesu odpovědnost, tak já říkám, že ne.“ Hynek Chudárek, kandidát na generálního ředitele ČT (10. jednání Rady ČT, 18. 6. 2025)

Podle něj to celé šlo za ostravským studiem, které to vymyslelo, realizovalo, schválilo a vyvodilo zodpovědnost. Ale on od toho dává ruce pryč. Nicméně zase dodejme, že z pohledu běžné veřejnosti to byl obchodní případ. On je obchodní ředitel, tak by se to asi dalo číst i tak, že by obchodní ředitel měl ve výsledku mít přehled o tom, jaké obchodní operace se dějí i v regionálních televizních studiích.

Bavil jsem se s některými radními v zákulisí, kteří působili tak, že Hynku Chudárkovi tuhle argumentaci moc nevěří. Zkrátka a dobře mu vyčítali právě to, že tam vůbec taková situace může nastat. A i slyšení Hynka Chudárka se točilo kolem problematických míst v obchodních spolupracích ČT – sponzoringy, umisťování produktů, kde to je možné, kde to není možné, za jakých okolností, jestli toho není příliš, co bude ČT dělat ve chvíli, kdy má teď sponsoring zákonem omezený a podobně. Téma se tam vracelo a bylo vidět, že radní překvapil i svým výslovným potvrzením, že by dramatickou tvorbu ČT neměly financovat jen poplatky, ale třeba také koproducenti, kteří si požádají o grant od Státního fondu audiovize.

To mě taky zaujalo. Chce vyvést výrobu ven z ČT, protože ČT nemůže o granty žádat. Peníze tak chce využít přes producenty, jestli to chápu správně…?

Chápete to správně. On to takhle potvrdil. Stát by se prostřednictvím peněz ze státního rozpočtu vyplácených přes audiovizuální fond podílel na financování dramatické tvorby, která by měla být placena z poplatků. Kromě toho by tam tedy bylo vícesložkové financování i tímhle směrem. Tady bylo vidět, že to je překvapivá argumentace a já bych se dost divil, kdyby to zůstalo bez odezvy na komerčním trhu. Tohle by mohlo být chápáno jako taková skrytá státní podpora.

Jen krátce, abychom to nezapovídali – věta, že někteří lidé intervenovali ve Velké radě, o tom víte?

Nevím, ale slyšel jsem, že se už konstatovalo předběžné, čistě neoficiálně sdělené stanovisko, že tam pravděpodobně došlo k překročení zákonného rámce pro product placement. Aniž bych do toho chtěl nějak zabředávat, tak obecné pravidlo product placementu v zákoně zní, že tam nesmí být přehnané zdůrazňování produktu. Tady jsme měli devadesátiminutové vysílání z kliniky, kde byly navíc vstřícné rozhovory s jejím vedením a podobně. Nicméně stále čekáme na oficiální stanovisko vysílací rady.

Součkovi lidé?

„Méně šancí dávám lidem spojeným se současným managementem Jana Součka, protože se podíleli na kritizovaných rozhodnutích. Podle mě by rada trochu popírala sama sebe, kdyby jednoho manažera odvolala a zároveň podpořila ve volbách lidi, kteří u sporných rozhodnutí byli nebo je sami navrhovali a podobně.” Víte, kdo to řekl?

To jsem řekl já a stále si to myslím.

Ale ve finále jsou lidé, kteří jsou z ČT…?

Ve finále jsou lidé z ČT, nicméně je tam Milan Friedrich, který ve své argumentaci od sebe dovedně odkláněl jakoukoliv odpovědnost za problematické kroky.

„V tomhle smyslu odpovědnost necítím a není to alibismus (…) z titulu ředitele programu mi byly některé věci pouze oznamovány, ať je udělám…“ Milan Fridrich, kandidát na generálního ředitele ČT (10. jednání Rady ČT, 18. 6. 2025)

Doslova tam zaznělo, že u některých věcí mu to jako programovému řediteli bylo prostě sděleno, že to tak má udělat a že to tak bylo rozhodnuté. Takže tam vznikla zvláštní atmosféra, že v ČT jsou striktně oddělené korporátní úseky, které spolu mluví jen na téhle úkolové bázi. Popisoval to jako vojenské velení. A ano, do finále postoupil Hynek Chudárek, který bývá spojován s problematickými kroky, kolem product placementu a podobně. Nicméně ten taky argumentoval tím, že s tím nemá nic společného.

„Co se týče Sama doma//my jako obchodní oddělení jsme obchodovali v tom pořadu asi 7 product placementů (…) které teď dozorčí komise prověřuje, a věřím, že nebude shledáno vůbec žádné pochybení.“ Hynek Chudárek, kandidát na generálního ředitele ČT (10. jednání Rady ČT, 18. 6. 2025)

Ono by se nabízelo, o čem jste ve Vinohradské 12 mluvil minule – že favorizujete Libuši Šmuclerovou. Ta odcházela z Kavčích hor velmi zklamaná, protože dostala jenom jeden hlas. Asi úplně nečekala, že by takhle pohořela. Chtěla zpřesnit cíle veřejnoprávní služby, vtisknout jí novou identitu, zavést nové formáty, tlačit ji vstříc změnám. Ale nesetkalo se to s úspěchem. Proč? Favorizovaly ji i sázkovky.

Podle mě právě kvůli tomu, že radní chtěli někoho zevnitř, kvůli kontinuitě krátce před volbami, protože kdyby přišla manažerka zvenčí, tak to v instituci nutně vyvolá pohyby. Může to vést k personálním i strukturálním změnám. Také to nějakou dobu zkrátka trvá, než se člověk zvenčí rozkouká a než se chopí manažerského vedení. Takže předpokládám, že u radních nakonec zvítězila sázka na jistotu před externím, byť velmi zkušeným člověkem, který média umí řídit, dávat do souvislostí… Ale zkrátka a dobře není zevnitř.

Volba je odložena do příští středy, takže radní čeká asi poměrně horký týden…?

Dovedu si představit, že radní následující týden čeká spousta telefonátů, schůzek a dotazů. Povedou se zákulisní jednání o tom, co se to stalo a podobně. Je zajímavé, že třeba i mediální výbor Sněmovny odložil své jednání o záležitostech, které se týkají několika radních, až po zvolení generálního ředitele ČT, aby politici nemohli být ani náznakem obvinění z toho, že snad do procesu chtějí zasahovat. Teď se to celé komplikuje – tím, že se volba nepovedla, tak bude určitě ze všech stran padat spousta dotazů, co s tím budou dělat. A i ve středu, na závěr zasedání, předseda Rady ČT Karel Novák trochu motivoval své kolegy radní. Dáme si pracovní jednání? Kdy se sejdeme? V kolik se sejdeme? Sejdeme se ve středu 25. už ráno? Budeme mít vůbec nějaké pracovní jednání? Bylo vidět, že tam je snaha si trochu zkoordinovat názory. Před tím, než rada oznámila, že jednání a volbu nakonec přeruší, tak měla poměrně dlouhou neveřejnou poradu, kdy museli novináři a veřejnost opustit konferenční místnost a snažili se ujasnit si postoje. Nakonec to tedy dopadlo takhle. Byť i na konečném hlasování bylo rozdělení rady znát – devět lidí bylo pro odložení na příští týden, sedm chtělo pokračovat a jeden se zdržel. Takže i tam je vidět, že polarizace rady je vykreslená na dva tábory.

Jednání začne 25. v pravé poledne. Co když na se to ani napočtvrté nepodaří?

Předpokládám, že pokud by nebyl generální ředitel zvolen ani příští středu, tak volba skončí a bude vypsána znova.

V podcastu byly kromě zvuků z Českého rozhlasu zvuky z České televize.